Rodzina kontynuuje poszukiwania samolotu z piłkarzem. Pomogli znani zawodnicy

Miał dołączyć do swojej nowej drużyny w Wielkiej Brytanii, ale samolot zaginął. Co stało się z awionetką, na pokładzie której był argentyński piłkarz Emiliano Sala? Wiadomo tylko, że kontakt z samolotem urwał się, gdy znajdował się nad kanałem La Manche. Chwilę wcześniej Sala miał wysłać swoim bliskim wiadomość: "Jestem przerażony. Lecę samolotem, który wygląda, jakby się miał za chwilę rozpaść".

W akcję mającą na celu wznowienie poszukiwań zaangażowali się m.in. słynni Argentyńczycy Lionel Messi i Diego Maradona. Dzięki zainicjowanej przez rodzinę zbiórce pieniędzy, w której uczestniczyli również byli i obecni piłkarze, udało się zebrać ponad 300 tysięcy euro.

Te środki są teraz wykorzystywane do poszukiwań. Od soboty biorą w nich udział dwie wynajęte łodzie patrolowe. Być może zostaną włączone także nowe jednostki.

- Rodzina ciągle ma nadzieję. Uważają, że poszukują zaginionej osoby i zaginionego samolotu. Dopóki nie będą usatysfakcjonowani, chcą kontynuować akcję - wyjaśnił rzecznik rodziny Sala David Mearns, cytowany przez bbc.com.

"Znikome szanse"

Koniec poszukiwań samolotu z piłkarzem. "Szanse odnalezienia zaginionych żywych są znikome" Policja w... czytaj dalej » Jednosilnikowa maszyna z argentyńskim piłkarzem na pokładzie, która w ubiegły poniedziałek wystartowała z Nantes i miała lecieć do Cardiff, zniknęła z ekranów radarów w pobliżu wyspy Guernsey na kanale La Manche. Dzień później policja poinformowała, że w wodzie znaleziono wiele unoszących się przedmiotów, ale nie ustalono, czy pochodziły one z tej konkretnej awionetki.



Po trzech dniach poszukiwań kapitan portu w Guernsey David Barker ogłosił zakończenie akcji, o czym poinformował rodziny. Jak tłumaczył, decyzja ta wynika z faktu, że szanse odnalezienia zaginionych żywych są znikome.

Apele rodzin

Najbliżsi 28-letniego Sali, który niedawno przeszedł z FC Nantes do występującego w angielskiej ekstraklasie Cardiff City za 17 mln euro, kilka razy już apelowali do służb ratowniczych, by rozważyli wznowienie działań. Podobne prośby wystosowali piłkarze, wśród nich m.in. koledzy zawodnika z boiska.



Ponadto władze Argentyny, na czele z prezydentem kraju Mauricio Macrim, zaapelowały do Wielkiej Brytanii i Francji o wznowienie poszukiwań mających doprowadzić do zlokalizowania samolotu.