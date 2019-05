Zagadkowy wpis Neymara. "Sygnał, który może otworzyć drzwi do Realu"

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

Neymar trenuje na pełnych obrotach i jest coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji. Trener Thomas Tuchel pokazał, że umiejętności mu nie brakuje i trafił w poprzeczkę w znanym konkursie. Zobacz trening Paris Saint-Germain.

Z powodu odnowienia się urazu kości śródstopia Neymar opuścił większość spotkań swojej drużyny w tym roku. Choć paryżanie nie mieli większych problemów, by sięgnąć po kolejne mistrzostwo kraju, to w Lidze Mistrzów bez swojego asa nie poradzili sobie w rywalizacji z Manchesterem United w 1/8 finału.

Brak sukcesów na arenie międzynarodowej ma, według jednej z teorii, skłaniać Brazylijczyka do opuszczenia Ligue 1 i powrotu do ligi hiszpańskiej.

27-letni napastnik po rekordowym transferze z Barcelony rozegrał na francuskich boiskach dwa sezony. Obecne rozgrywki musiał zakończyć przedwcześnie po tym, gdy uderzył kibica Rennes. Brazylijczyk nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy po przegranym finale Pucharu Francji i dał się sprowokować kibicowi słowami: "naucz się grać w piłkę".

Odepchnął go, a wszystko zarejestrowały kamery. Francuska federacja nałożyła na Neymara karę zawieszenia - odpocznie w trzech meczach. Sankcja zacznie obowiązywać od 13 maja, dzięki czemu Brazylijczyk mógł zagrać w spotkaniu 36. kolejki Ligue 1.

W sobotniej konfrontacji z Angers zaprezentował drugą, lepszą twarz i poprowadził swoich kolegów do zwycięstwa. W meczu wygranym przez PSG 2:1 zdobył gola oraz zanotował asystę. W ostatnich sekundach trener Thomas Tuchel zdjął go z boiska, by kibice mogli podziękować mu za znakomity występ. Brazylijczyk zaprezentował się po raz ostatni w tym sezonie. Czy również po raz ostatni w koszulce paryskiego klubu?

Zagadkowe pożegnanie

Hiszpański dziennik "AS" przekonuje, że to prawdopodobne. Sugerować ma to wpis piłkarza zamieszczony na Instagramie.

Po sobotnim meczu Neymar napisał: "Do następnego sezonu Ligue 1", którą opatrzył emotikonami wyrażającymi niezrozumienie, smutek i złamane serce.

Nie zdradził nic więcej, a interpretację pozostawił kibicom.



View this post on Instagram Até a próxima liga 1 A post shared by 3n310ta neymarjr (@neymarjr) on May 11, 2019 at 12:32pm PDT

Czy chciał w ten sposób pożegnać się z fanami wyłącznie na okres między sezonami, czy może wiąże się z tym coś więcej?

"Ta opublikowana wiadomość może być sygnałem, który otworzy drzwi do Realu Madryt" - spekuluje hiszpański dziennik sportowy "AS".

Neymar już od czasów gry dla Santosu łączony był z przenosinami do Realu. W 2013 roku Brazylijczyk wybierał pomiędzy hiszpańskimi gigantami i wówczas zdecydował się na Barcelonę. W Katalonii zmęczyła go jednak gra w cieniu Leo Messiego. Dziś byłby idealnym kandydatem do wypełnienia pustki w Realu po Cristiano Ronaldo.

"Chociaż Brazylijczyk ogłosił swoje pożegnanie, trudno w tej chwili określić, jakie pożegnanie miał na myśli" - podsumowali hiszpańscy dziennikarze.