Z kim zagra Lech Poznań? Dziś losowanie 1/4 finału Ligi Konferencji

Lech duży krok w stronę awansu do fazy ćwierćfinałowej LK wykonał już przed tygodniem na własnym boisku, zwyciężając z Djurgardens 2:0 po golach Antonio Milicia i Filipa Marchwińskiego.

W rewanżu na sztucznej murawie rywali zespół z Poznania potwierdził swoją wyższość, strzelając trzy gole w ostatnim kwadransie. Zabójcza końcówka Lecha Poznań. Ma historyczny awans w europejskich pucharach Lech Poznań nie... czytaj dalej »

Liga Konferencji. O której godzinie dzisiaj losowanie 1/4 finału?

Kolejorz w tym sezonie rozpoczął przygodę z europejskimi pucharami od eliminacji Champions League. Już w pierwszej rundzie kwalifikacji nie sprostał jednak azerskiemu Karabachowi Agdam. W efekcie trafił do Ligi Konferencji. W hierarchii klubowych rozgrywek Starego Kontynentu to trzeci poziom za Ligą Mistrzów i Ligą Europy. Nie oznacza to jednak, że w LK brakuje znanych piłkarskich marek. Pierwszą edycję w ubiegłym sezonie wygrała AS Roma, pokonując w finale Feyenoord Rotterdam.

Lech w kwalifikacjach Ligi Konferencji 2022/2023 wyeliminował kolejno gruzińskie Dinamo Batumi, islandzki Vikingur Reykjavik oraz F91 Dudelange z Luksemburga. W fazie grupowej poprzeczka powędrowała już znacznie wyżej. Poznański klub wyprzedził Hapoel Beer Szewa z Izraela oraz Austrię Wiedeń. Wyżej tę fazę w grupie C zakończył tylko hiszpański Villarreal, który bezpośrednio awansował do 1/8 finału. Lech musiał o to powalczyć w barażu, w którym poradził sobie z norweskim Bodoe/Glimt. Z kolei do najlepszej ósemki przedarł się po efektownym triumfie w dwumeczu z Djurgardens IF.

Losowanie 1/4 i 1/2 finału LK odbędzie się w piątek, 17 marca o godzinie 14.



Szwedzi w rozpaczy i pod wrażeniem Lecha. "Ciężki i bolesny upadek" Szwedzkie media... czytaj dalej »

Z kim może zagrać Lech?

Oprócz mistrzów Polski w fazie ćwierćfinałowej Ligi Konferencji znaleźli się: Fiorentina, West Ham United, Nice, Gent, Anderlecht, Basel i AZ Alkmaar. Sporą niespodziankę sprawiła ostatnia z dych drużyn, eliminując z rozgrywek Lazio Rzym. Warto również podkreślić triumf Anderlechtu w dwumeczu z Villarrealem.

Dzięki awansowi do najlepszej ósemki LK poznański zespół dołączył do wąskiego grona polskich klubów, które dotarły do ćwierćfinałów europejskich pucharów. Dotychczas ta sztuka udało się siedmiu drużynom: Górnikowi Zabrze, Legii Warszawa, Ruchowi Chorzów, Stali Mielec, Śląskowi Wrocław, Wiśle Kraków oraz Widzewowi Łódź. Lech jest jednak pierwszym polskim przedstawicielem na tym etapie rozgrywek od 27 lat.

Wyniki meczów 1/8 finału Ligi Konferencji 2022/2023 i zespoły z awansem:

Djurgardens IF - Lech Poznań 0:3 (pierwszy mecz 0:2)

West Ham United - AEK Larnaca 4:0 (2:0)

Sivasspor - Fiorentina 1:4 (0:1)

AZ Alkmaar - Lazio 2:1 (2:1)

Slovan Bratysława - Basel 2:2 kar. 1-4 (2:2)

Nice - Sheriff Tyraspol 3:1 (1:0)

Villarreal - Anderlecht 0:1 (1:1)

Istanbul Basaksehir - Gent 1:4 (1:1)

Program pozostałych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 14)

Ćwierćfinały: 13 i 20 kwietnia

Półfinały: 11 i 18 maja

Finał: 7 czerwca, Praga