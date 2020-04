Reprezentant Chin aresztowany za próbę oszustwa. Reakcja klubu natychmiastowa

Dlaczego Yu Hanchao miałby zmieniać rejestrację we własnym aucie? Otóż chodziło mu prawdopodobnie o uniknięcie restrykcji związanych z poruszaniem się po mieście.

Przyłapany na gorącym uczynku

W sieci pojawiło się amatorskie nagranie wideo, na którym widać, jak Hanchao próbuje zmienić literę "E" w tablicy rejestracyjnej na "F". Auto zostało zarejestrowane w Liaoning - rodzinnym mieście piłkarza. Jest ono oddalone od Kantonu o ponad 2,7 tys. km. Według doniesień mediów, samochodami, które nie mają lokalnej rejestracji, można jeździć po stolicy prowincji Guangdong tylko cztery dni z rzędu, a przez kolejne cztery powinna nastąpić przerwa w ich użytkowaniu.



Nieuczciwy zawodnik został już zatrzymany przez policję. Grozi mu teraz 15-dniowy pobyt w więzieniu, grzywna w wysokości 5 tys. juanów (ok. 700 dolarów) oraz 12 punktów karnych. Może tez stracić prawo jazdy.

"Naruszył przepisy dyscyplinarne klubu"

Evergrande już wyciągnął konsekwencje wobec zawodnika, który występował w tym klubie od 2014 roku.

"Piłkarz Yu Hanchao poważnie naruszył przepisy dyscyplinarne klubu i dlatego został zwolniony" - podano w oświadczeniu.

33-letni pomocnik zdobył w barwach Evergrande Kanton pięć razy mistrzostwo kraju, a pięć lat temu triumfował w azjatyckiej Lidze Mistrzów. W reprezentacji Chin wystąpił w 59 meczach.