Lewandowski nie może zdobyć bramki? Trener Barcelony o drugiej stronie medalu

Lewandowskiego tłumaczą cytatem z Paulo Coelho To nie była noc... czytaj dalej » Choć Lewandowski z nową drużyną przebywa ledwie dwa tygodnie, to wydaje się, że w nowym otoczeniu adaptuje się znakomicie. Było to również widać podczas spotkania z Red Bulls. Polski napastnik od pierwszy minut świetnie współpracował szczególnie z Raphinhą i Ousmanem Dembele, a ci niemal w każdej akcji szukali finalnego podania właśnie do niego.

Xavi pamięta przykłady Suareza i Torresa

Niestety, nie był to dzień kapitana reprezentacji Polski. Miał sześć naprawdę dobrych okazji strzeleckich, ale piłka wydawała się być zaczarowana i drogi do siatki znaleźć nie mogła. Lewandowski od pewnego momentu zaczął to wszystko kwitować wymownymi uśmiechami. Fakt jest jednak taki, że po trzech towarzyskich meczach w nowych barwach pozostaje bez gola.



HIGHLIGHTS Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022





- Na treningach piłki po jego strzałach wpadają do bramki, dziś nie wpadły. Jestem przekonany, że w końcu wpadną, ufam mu. Tak samo było z Luisem Suarezem czy Ferranem Torresem w zeszłym sezonie. Robert zacznie strzelać gole. Dziś miał na to szanse, a to pozytywna wiadomość - ocenił po meczu Xavi, zwracając uwagę na to, że piłka go szuka.

Barcelona wygrała z New York Red Bulls i bez trafień Polaka 2:0. Na listę strzelców wpisali się Dembele i Memphis Depay.

Katalończycy sezon Primera Division zainaugurują 13 sierpnia meczem z Rayo Vallecano. Wcześniej, bo 7 sierpnia zagrają towarzysko z meksykańskim UNAM o Puchar Gampera.

Samego Lewandowskiego w piątek 5 sierpnia czeka jeszcze oficjalna prezentacja na Camp Nou.