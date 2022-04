Barcelona bez wymówek. "My nie wiedzieliśmy, oni potrafili"

Szok na Camp Nou. Barcelona pożegnała się z Ligą Europy Nie będzie... czytaj dalej » To sensacja wielkiego kalibru. Piłkarze Barcelony niespodziewanie przegrali u siebie z Eintrachtem 2:3. Katalończycy przed tygodniem zremisowali w Niemczech 1:1. Wydawało się, biorąc pod uwagę m.in. ich świetną grę w lidze hiszpańskiej (są niepokonani od 4 grudnia), że nie będą mieć większych kłopotów z awansem do półfinału Ligi Europy.

Nic z tego.

W 67. minucie Eintracht prowadził na Camp Nou już 3:0. Dwie bramki zdobył Serb Filip Kostic (jedną z rzutu karnego), do siatki gospodarzy trafił też Kolumbijczyk Rafael Borre.



Barcelona walczyła do końca. W doliczonym czasie gry strzeliła dwa gole (Sergio Busquets i Memphis Depay z rzutu karnego), ale to nie wystarczyło nawet do remisu.

Xavi: byli od nas lepsi

Xavi, trener Barcelony, nie szukał wymówek.

- Byli od nas lepsi w obu meczach. My nie wiedzieliśmy, jak atakować, a oni potrafili grać z kontry. Niby byliśmy częściej przy piłce, ale nie byliśmy w stanie stworzyć sobie na tyle sytuacji, by wyrządzić im krzywdę – ocenił.

Gorzko dodał: - Popełniliśmy błędy, za które zapłaciliśmy odpadnięciem z pucharów. Jesteśmy rozczarowani, bo wiązaliśmy z Ligą Europy wielkie nadzieje.

Źródło: PAP/EPA Mina Xaviego mówiła wszystko

"Trzy błędy, trzy gole"

Ronald Araujo, obrońca Barcelony, tak skomentował czwartkową katastrofę: - Szkoda tej porażki. Popełniliśmy trzy błędy, straciliśmy trzy gole.

On jakby nie do końca docenił Eintracht.

Eric Garcia, inny z obrońców, oddał rywalom to, na co zasłużyli.

- Dobrze się bronili. Staraliśmy się dużo atakować skrzydłami, ale nie stwarzaliśmy zagrożenia – przyznał.

Dodał też, jakby na pocieszenie: - Teraz musimy skupić się na lidze, przed nami wiele ważnych.

Wyniki 1/4 finału Ligi Europy (gwiazdka - awans):



czwartek, 14 kwietnia

Atalanta Bergamo - RB Lipsk* 0:2 (0:1); pierwszy mecz 1:1

Olympique Lyon - West Ham United* 0:3 (0:2); 1:1

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt* 2:3 (0:2); 1:1

Rangers FC* - SC Braga 3:1 po dogr. (2:1, 2:0); 0:1



półfinały (28 kwietnia i 5 maja)

RB Lipsk - Rangers FC

West Ham United - Eintracht Frankfurt



Finał - 18 maja w Sewilli