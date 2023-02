Zacięty licznik goli Lewandowskiego. Trener Barcelony skomentował formę Polaka

- Bardzo dobrze oceniam Lewandowskiego, jest w odpowiedniej formie. Wcześniej prezentował nadzwyczajny poziom i być może dlatego wydaje się, że jego dyspozycja jest słabsza - wyjaśnił Xavi cytowany przez "Mundo Deportivo". Lewandowski liczy na przełamanie. Kiedy i o której mecz Barcelona - Cadiz? FC Barcelona -... czytaj dalej »

Lewandowski daje przewagę

Polak rozpoczął swoją przygodę z Barceloną w stylu, którym przez lata zachwycał kibiców w Bayernie Monachium. Przed mistrzostwami świata w Katarze trafiał do bramki jak na zawołanie, budując wyraźną przewagę w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga.

Mundial zakończył się jednak w grudniu, a kapitan Biało-Czerwonych od tego czasu w hiszpańskiej ekstraklasie strzelił dla katalońskiego klubu tylko jednego gola. Bez trafienia zakończył też pierwsze spotkanie prestiżowej rywalizacji z Manchesterem United w Lidze Europy. Xavi jednak nie obwinia o to naszego rodaka.

- Być może to czas, byśmy więcej grali z Lewandowskim i częściej go szukali, bo z piłką zawsze jest niebezpieczny. Trzeba wykorzystywać tę przewagę. Drużyna ma w nim wzór do naśladowania, a on wiele nam daje - podkreślił.

34-latek mimo zaciętego licznika bramkowego w ostatnich meczach nadal pozostaje na szczycie zestawienia najskuteczniejszych snajperów La Liga z dorobkiem 14 goli. Za jego plecami są Karim Benzema i Joselu, którzy mają po 11 trafień.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i Xavi

Warto również przypomnieć, że reprezentant Polski nie mógł zagrać w żadnym ze styczniowych spotkań Barcelony w lidze z powodu zawieszenia po listopadowej konfrontacji z Osasuną. W tym czasie regularnie strzelał za to w krajowych pucharach i walnie przyczynił się do zdobycia Superpucharu Hiszpanii. W finale Katalończycy pokonali Real Madryt, a Lewandowski zaliczył wówczas gola i asystę.

Szansa na przełamanie w lidze pojawi się już w niedzielny wieczór, gdy Barca podejmie Cadiz CF. W rundzie jesiennej Polak zdobył bramkę w wyjazdowym spotkaniu z tą drużyną. Początek meczu o godz. 21. Wynik na żywo i relacja live w serwisie eurosport.pl.