"Bystrzak jesteś". Trener Barcelony do piłkarza Realu

Bez tragedii w Realu po porażce z Barceloną. "Awansujemy" - Nauczyli się... czytaj dalej » Pierwsze półfinałowe spotkanie półfinału Pucharu Króla dla Barcelony, która wygrała w Madrycie 1:0. Rewanż na początku kwietniu i można być pewnym: znów będzie gorąco.

W czwartek iskrzyło parokrotnie.

W pierwszej połowie piłkę nożną z zapasami pomylili Vinicius i Frenkie de Jong, po przerwie słowną konfrontację stoczyli Dani Carvajal i trener Barcelony Xavi, który po wszystkim został ukarany żółtą kartką.

Xavi do Carvajala: głupek, po prostu głupek

Zaczęło się od starcia Carvajala z barcelońskim obrońcą Alejandro Balde, w które Xavi się wmieszał.

"Bystrzak jesteś" – rzucił ironicznie do defensora Realu, a jego słowa cytują madryckie dzienniki.

"Na tym się nie skończyło, później dwukrotnie nazwał go głupkiem, co uchwyciły kamery" – dodaje "Marca" na swojej stronie.

"Głupek, po prostu głupek" – miał krzyknąć Xavi.



Xavi to Carvajal: "Dumb, you're really dumb!"



He got a yellow card. pic.twitter.com/hUXypzoNPw — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 2, 2023





Wtedy zainterweniował sędzia Jose Luis Munuera Montero.

W środę w innym półfinale Osasuna Pampeluna wygrała u siebie z Athletic Bilbao 1:0.

Finał Copa del Rey zaplanowano na 6 maja w Sewilli.