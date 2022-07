Trener Barcelony nie poleciał z zespołem do USA

16.07 Niemiecki dziennikarz stacji Sky Sport był zaskoczony obecnością Roberta Lewandowskiego na sobotnim treningu. Jednak to już koniec przygody Polaka z Bayernem Monachium, który zostanie piłkarzem FC Barcelona.

Edward Durda o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony

Samolot z katalońską ekipą na pokładzie wystartował w sobotę około godziny 15.15. Zabrakło w nim Xaviego, którego w Barcelonie - jak donoszą hiszpańskie media - zatrzymały "względy administracyjne i paszportowe".

Lewandowski przemówił. "Te osiem lat było wyjątkowych, nie zapomnę o nich" Robert... czytaj dalej » Trener wymaga bowiem specjalnego pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych, bo w przeszłości jako piłkarz katarskiego klubu Al Sadd trzykrotnie odwiedził Iran. W Teheranie, stolicy tamtejszego kraju, zanotował zresztą ostatni mecz w karierze.

Czekają na Xaviego i Lewandowskiego

Ze względu na trwający weekend Xavi na odpowiedni dokument z urzędu będzie musiał poczekać do poniedziałku. Tego dnia ma dołączyć do zespołu w Miami, który w trakcie tournee po USA rozegra cztery spotkania - z Interem Miami (20 lipca), Realem Madryt (24 lipca), Juventusem (27 lipca) i New York Red Bulls (31 lipca).

W najbliższych dniach spodziewany jest też przylot do Miami Roberta Lewandowskiego. W sobotę Bayern potwierdził, że klub osiągnął porozumienie z FC Barceloną w sprawie transferu polskiego napastnika.