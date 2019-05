Xavi zagrał ostatni raz, teraz chce być trenerem. "Nie mogę wsiąść od razu do ferrari"

07.05 | Hiszpański piłkarz Xavi Hernandez przedłużył do końca roku kontrakt z katarskim Al Sadd. W grudniu ma zdecydować, czy zawiesi buty na kołku i będzie się starał o posadę szkoleniowca, czy spędzi kolejne miesiące na boisku.

Video: CC BY 2.0 Castroquini CC BY-SA 3.0 Shai Pal

Xavi Hernandez, były znakomity pomocnik FC Barcelona, a teraz zawodnik katarskiego Al Sadd rozesłał do mediów artykuł, w którym poinformował, że po tym sezonie zakończy karierę. Tekst 39-letniego piłkarza opublikował hiszpański dziennik "AS".

Większość kariery jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych pomocników w historii spędził w Barcelonie, a przez ostatnie cztery lata bronił barw katarskiego Al-Sadd Dauha. Na początku maja ogłosił, że piłkarzem już nie będzie, a jego ostatni profesjonalny występ przypadł na poniedziałek.

Źródło: gettyimages.com Przed meczem Xavi odebrał pamiątki

Prezenty i owacja

W spotkaniu kończącym zmagania w grupie D azjatyckiej Ligi Mistrzów jego Al-Sadd wprawdzie przegrało w Teheranie 0:2 z irańskim Persepolis, ale nie wynik był najważniejszy. Przed meczem Xavi otrzymał prezenty i kwiaty od przedstawicieli katarskiego klubu, a po ostatnim gwizdku ponad 80 tysięcy widzów zgotowało mu owację na stojąco.

Źródło: gettyimages.com Z irańskim Persepolis Xavi zagrał ostatni mecz

39-letni piłkarz grał zawodowo w piłkę przez dwie dekady. Przez niemal całą karierę związany był z Barceloną, w której występował w latach 1998-2015. W tym czasie rozegrał 767 spotkań i strzelił 85 goli. W barwach klubu ze stolicy Katalonii zdobył 27 trofeów, a wśród nich m.in. osiem mistrzostw Hiszpanii, trzy krajowe puchary i cztery triumfy w Lidze Mistrzów.

Xavi był także ostoją kadry Hiszpanii, z którą w 2010 roku wywalczył w RPA jedyne jak na razie mistrzostwo świata tej reprezentacji. Jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych pomocników w historii. Jego charakterystyczną cechą, poza znakomitą techniką, to doskonały przegląd pola. Nikt jak on nie potrafił wykorzystywać wolnej przestrzeni do uruchamiania kolegów podaniami. Nie bez powodu nazywany był: "opiekunem piłki".

Źródło: gettyimages.com Kibice godnie pożegnali Xaviego

Najpierw małe auto, potem ferrari