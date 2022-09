Xavi pewny: Lewandowski przeciwko Bayernowi pokaże pełnię charakteru

375 spotkań, 344 gole i 72 asysty w oficjalnych meczach – te liczby najlepiej pokazują, jak wielkie piętno na grze Bayernu odcisnął Lewandowski. We wtorek powróci on na Allianz Arena, ale już w barwach Barcelony, do której dołączył kilka miesięcy temu.

- Robert jest spokojny. Jest liderem na boisku. To będzie dla niego oczywiście szczególny mecz i będzie bardzo zmotywowany - zapewnił 42-letni trener Barcelony Xavi Hernandez podczas konferencji prasowej.

"Przerwa dobrze mu zrobiła"

Powrót Lewandowskiego zdominował konferencję Bayernu. "Uwaga, by przypadkowo nie podać mu piłki" Bayern Monachium... czytaj dalej » Ostatni mecz hiszpańskiej ekstraklasy Lewandowski rozpoczął na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się w drugiej połowie i zdążył jeszcze zdobyć bramkę, zanotować asystę oraz mieć udział przy innym golu. Barcelona wygrała z Cadiz CF 4:0, a Polak objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców z sześcioma trafieniami.

- Ta przerwa dobrze mu zrobiła. Przeciwko Bayernowi pokaże pełnię swojego charakteru i swojej osobowości na boisku - dodał Xavi.

Lewandowski występował w Bayernie od 2014 roku i został drugim strzelcem w klubowej klasyfikacji wszech czasów, jedynie za Gerdem Muellerem. W barwach Barcelony ma już dziewięć bramek - oprócz sześciu w lidze zdobył także trzy w 1. kolejce Champions League, gdy wicemistrz Hiszpanii pokonał na Camp Nou Viktorię Pilzno 5:1.

Stawką trzy punkty i nic więcej

Kiedy Barcelona ostatnio grała z Bayernem w stolicy Bawarii - w grudniu ubiegłego roku - Xavi dopiero zaczynał pracę na ławce trenerskiej. Wówczas gospodarze zwyciężyli 3:0.

- Teraz jesteśmy lepszą drużyną niż wtedy. Jesteśmy w stanie walczyć przez dziewięćdziesiąt minut. Mamy zupełnie inną mentalność, a to może okazać się kluczowe. Mecz można przegrać, ale chcemy narzucać nasz styl gry, bo w końcu jesteśmy Barcą - podkreślił Katalończyk.

- Są wobec nas duże oczekiwania, ale niezależnie od tego, czy wygramy, zremisujemy, czy przegramy, nie chciałbym, żeby ktoś wyciągał z tego jakieś daleko idące wnioski. Stawką są trzy punkty i nic więcej. Jeden mecz o niczym nie decyduje. Ale przed nami niewątpliwie wielkie wyzwanie i nie będzie nam łatwo tutaj zwyciężyć. Gramy z jednym z najlepszych klubów na świecie - dodał.

Spotkanie w stolicy Bawarii rozpocznie się o godzinie 21. Relacja "na żywo" w eurosport.pl.

Źródło: Getty Images Lewandowski w ostatnim meczu pojawił się na boisku w drugiej połowie

Program meczów 2. kolejki:





wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam (godz. 21.00)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)





grupa B

FC Porto - Club Brugge (21.00)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt (21.00)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan (18.45)

Bayern Monachium - Barcelona (21.00)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur (18.45)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt (21.00)





środa, 13 września



grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb (18.45)

Chelsea Londyn - FC Salzburg (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Celtic Glasgow (18.45)

Real Madryt - RB Lipsk (21.00)



grupa G

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

FC Kopenhaga - Sevilla (21.00)



grupa H

Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain (21.00)