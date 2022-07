Trener Barcelony chwali "Lewego". "Bardzo szybko się zaadaptował"

Meczem, który został rozegrany w Las Vegas, polski napastnik debiutował w barwach Dumy Katalonii. Gola nie strzelił, ale oddał dwa strzały. Pierwszy, bardzo groźny, sparował bramkarz Realu Thibaut Courtois. Drugi został zablokowany przez jego byłego kolegę z Bayernu Monachium, Davida Alabę. Po przerwie "Lewego" zastąpił Pierre-Emerick Aubameyang.



- Robert jest gwiazdą światowego formatu, która przyszła do klubu z ogromną pokorą, na pewno nam pomoże. Bardzo szybko się zaadaptował do drużyny - pochwalił polskiego piłkarza po meczu z Realem Xavi.

Z Lewandowskim trener Barcelony pracuje raptem od kilku dni. Legendarny hiszpański pomocnik miał problemy z uzyskaniem pozwolenia na wjazd do USA z powodu wcześniejszych wizyt w Iranie (rozegrał tam kilka meczów jeszcze jako zawodnik katarskiego Al-Sadd). Zabrakło go też podczas sparingowego meczu z Interem Miami (6:0).

Kilka dni pobytu za oceanem wystarczyło, by z bliska przyjrzeć się drużynie i nowym twarzom. - Jestem bardzo zadowolony ze wzmocnień, zwiększą konkurencję i dodadzą nam jakości - podkreślił.

Sporo pochwał zebrał sprowadzony latem z Leeds United Raphinha, zdobywca jedynej bramki w meczu z Realem oraz autor gola i dwóch asyst w starciu z zespołem z Florydy. - Potrafi robić różnicę, jest bardzo dynamiczny i może grać na obydwu skrzydłach - ocenił Xavi.

Dziennikarzy interesowała też osoba obrońcy Gerarda Pique, który w starciu z Królewskimi na placu gry pojawił się w 63. minucie. - Zaczyna od zera, jak wszyscy. Nie liczą się nazwiska, tylko zaangażowanie. Ciężko trenujemy i pokazaliśmy się z dobrej strony - podsumował trener Barcelony.

Teraz przed wicemistrzem Hiszpanii sparingowe starcie z Juventusem w Dallas. Początek o godzinie 2.30 w nocy z wtorku na środę.