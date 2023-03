Barcelona szuka wsparcia dla Lewandowskiego Mimo zatrudnienia... czytaj dalej » Ostatnio Laporta przyznał publicznie, że zdążył rozważyć, iż gotów jest nadal współpracować z Xavim, który objął kataloński zespół w listopadzie 2021 roku. W trwającym sezonie Barcelona zmierza po mistrzostwo kraju, mając dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Duma Katalonii zdobyła już jedno trofeum - Superpuchar Hiszpanii. Ma też szansę na Puchar Króla (w półfinale mierzy się z Królewskimi, w pierwszym meczu Barcelona wygrała 1:0).

Umowa Xaviego kończy się w czerwcu 2024. Sam trener do słów Laporty pochodzi ostrożnie.

Xavi o przyszłości w Barcelonie

- Prezydent jest moim przyjacielem. Barca ma szczęście, że ma takiego szefa. Dla mnie liczą się przede wszystkim efekty pracy. Potem przedłużenie kontraktu. Tu nie chodzi o pieniądze lub długość umowy, ale o to, że chcę, żeby klubowi dobrze się wiodło. W dniu, w którym uznam, że nie przekonałem piłkarzy do swojej wizji, odejdę - oświadczył na konferencji prasowej Xavi.

Przyznał, że bycie szkoleniowcem katalońskiego klubu nie należy do łatwych zadań.

- Byłbym tu przez całe życie, to jest mój dom, ale jestem zależny od wyników. Ciągle jestem oceniany i krytykowany, a mam przecież rodzinę i dzieci. Jest wiele momentów, w których nie warto być trenerem Barcelony. Nawet jeśli jesteś cule (kibic Barcelony - red.) jak ja. To bardzo trudne, gdy słyszysz, że jesteś bezużyteczny czy nie masz osobowości. Czasami nie dowiadujesz się o krytyce, a przyjaciel dzwoni do ciebie, mówiąc, że cię zabijają - stwierdził.

Xavi: najgorsze dni przeżyłem jako trener Barcelony

Odniósł się także do towarzyszącej mu presji. - Najgorsze dni w moim życiu przeżyłem jako trener Barcelony. W wielu sytuacjach zadawałem sobie pytanie, czy to wszystko rekompensuje, bo nie potrzebuje niczego pod względem finansowym. Ale jestem kibicem Barcelony i chcę pomóc klubowi - zaznaczył Xavi.

Źródło: Getty Images Xavi Hernandez

Dodał, że jest podekscytowany możliwością zdobycia dwóch krajowych trofeów, ale zdaje sobie sprawę, że Barcelonie nie poszło w rozgrywkach europejskich. Drużyna odpadła z Ligi Mistrzów po fazie grupowej, a w Lidze Europy leszy okazał się Manchester United, który awansował do 1/8 finału.

- To był test, który pokazał nam, że wciąż nie jesteśmy gotowi. To jedno z głównych wyzwań w najbliższej przyszłości, żeby być konkurencyjnym także w Europie - podsumował Xavi.