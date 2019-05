Xavi ogłosił zakończenie kariery. Teraz chce zostać trenerem

Tak to się zaczęło. Barcelona przypomniała pierwszego gola Messiego Podawał... czytaj dalej » "To mój ostatni sezon jako piłkarza, ale nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się, co skrywa dla mnie przyszłość w roli trenera" - napisał Xavi, wychowanek FC Barcelona.

Znakomity pomocnik występował w katalońskim klubie w latach 1998-2015. W tym czasie w samej tylko lidze hiszpańskiej rozegrał 505 spotkań i strzelił 58 goli. Wywalczył m.in. osiem mistrzostw, trzy krajowe puchary i czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

Xavi był także ostoją kadry Hiszpanii, z którą w 2010 roku wywalczył w RPA jedyne jak na razie mistrzostwo świata tej reprezentacji.

Jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych pomocników w historii. Jego charakterystyczną cechą, poza znakomitą techniką, to doskonały przegląd pola. Nikt jak on nie potrafił wykorzystywać wolnej przestrzeni do uruchamiania kolegów podaniami.

Filozofia znana od lat

Po sezonie 2014/2015 pomocnik odszedł z FC Barcelona i kontynuował finałowy etap kariery w Katarze w drużynie Al Sadd, z którą w tym sezonie sięgnął po mistrzowski tytuł. Al Sadd ma wciąż szansę na zwycięstwo w bieżącej edycji Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

"Wygranie ligi katarskiej, jedynego brakującego tytułu, to perfekcyjny sposób na zakończenie kariery. Od chwili mojego przyjazdu wygraliśmy wszystko poza ligą, więc jestem dumny. To zaszczyt, że mogłem uprawiać futbol do 39. roku życia. Chciałbym zakończyć ten sezon wywalczeniem Pucharu Amira i awansować do kolejnej fazy Azjatyckiej Ligi Mistrzów" - napisał Xavi.

"W pracy trenera zamierzam się kierować stylem i filozofią wypracowaną lata temu przez Johana Cruyffa i La Masię. Uwielbiam oglądać zespoły, które chcą przejmować tę inicjatywę na boisku, grać ofensywnie i sięgają do źródeł tego, co pamiętamy z lat dzieciństwa: posiadania piłki" - stwierdził.