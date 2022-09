Trener Barcelony wściekły po porażce. "Byliśmy lepsi"

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BAYERN - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Świetne szanse zmarnowane, to może boleć. Lewandowski nie był sobą We wtorkowy... czytaj dalej » W pierwszej połowie Katalończycy wyraźnie przeważali, mieli wiele sytuacji do strzelenia gola, a trzy z nich zmarnował Robert Lewandowski. Zemściło się to na początku drugiej połowy. Marca-Andre ter Stegena pokonali Lucas Hernandez oraz Leroy Sane. Rozmiary porażki mógł i powinien zmniejszyć Pedri, ale w świetnej sytuacji trafił piłką w słupek.

"Bayern nie wybacza"

Trener Barcelony bardzo żałował porażki. Uważał wręcz, że jego drużyna zasłużyła na zwycięstwo.

- Byliśmy lepsi. Mieliśmy sześć czy siedem bardzo dobrych okazji do strzelenia gola. Z drugiej strony Bayern czegoś takiego nie wybacza - ocenił Xavi.

- Wynik nie odzwierciedla przebiegu meczu. Grasz, dominujesz, stwarzasz lepsze szanse i ostatecznie za to płacisz - dodał były znakomity pomocnik Dumy Katalonii.

To pierwsza porażka w tym sezonie jego drużyny, licząc wszystkie rozgrywki. - Wynik jest negatywny i musimy uczyć się na błędach. Ta porażka to krok w tył. Zasłużyliśmy nie na remis, ale zwycięstwo. Porażka nie jest zasłużona, ponieważ popełniliśmy błędy w wykończeniu sytuacji - podsumował Xavi.

Źródło: Getty Images Trener Barcelony żałował niewykorzystanych sytuacji

Pedri: musimy się poprawić przy rzutach rożnych

Nad przegraną ubolewał także Pedri. - Zagraliśmy świetny mecz, rywalizowaliśmy jak równy z równym. Mogliśmy wygrać. W pierwszej połowie mieliśmy wiele okazji, ale jeśli nie wykorzystujesz ich przeciwko takiemu zespołowi, w końcu za to zapłacisz - podkreślił pomocnik Dumy Katalonii.

O porażce, według niego, zdecydowały własne błędy. - Musimy się poprawić przy rzutach rożnych, tam tracimy bramki - zaznaczył 19-letni Hiszpan.

Źródło: Getty Images Barcelona znów nie wygrała w Monachium

Bayern objął prowadzenie w grupie C z sześcioma punktami, Barcelona ma trzy i zajmuje drugie miejsce. Trzeci z jednakowym dorobkiem jest Inter Mediolan, który pokonał wcześniej Viktorię Pilzno 2:0.

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge 0:4 (0:1)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt 2:0 (0:0)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2 (0:1)

Bayern Monachium - Barcelona 2:0 (0:0)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)