Ronaldo wyprowadza kolejne ciosy w United. Tym razem dostało się właścicielom

Kolejny fragment rozmowy Morgana z napastnikiem Manchesteru United pojawił się na profilach w mediach społecznościowych dziennikarza w poniedziałek wieczorem. Całość zostanie wyemitowana w środę, ale już wiadomo, że tym razem Ronaldo ostrze swojej krytyki skierował w stronę właścicieli klubu.



”The Glazers, they don't care about the club.”



- Glazerowie nie dbają o klub - stwierdził 37-letni piłkarz. - Manchester United to klub marketingowy. Chodzi o zarabianie pieniędzy na marketingu. Moim zdaniem sport nikogo tu nie interesuje - dodał.

Ronaldo zaatakował. "Czuję się zdradzony" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Przyznał jednak, że nigdy nie rozmawiał na ten temat z właścicielami, którzy zarządzanie przekazali prezydentowi i dyrektorowi sportowemu.

Klub na sprzedaż

Zauważył również, że obecna struktura właścicielska i sposób zarządzania klubem, należącym od 2005 roku do rodziny Glazerów, nie podoba się wielu kibicom.

- Kibice zawsze mają rację. Myślę, że powinni znać prawdę - powiedział Portugalczyk. - Muszą wiedzieć, że piłkarze chcą dla klubu jak najlepiej. Ja też chcę jak najlepiej, dlatego wróciłem do Manchesteru United. I kocham ten klub. Ale jest tu kilka rzeczy, które nie pomagają mu osiągnąć najwyższego poziomu, jaki jest na przykład w Manchesterze City, w Liverpoolu, a ostatnio w Arsenalu.

Kryzys sportowy, w jakim od dłuższego czasu znajduje się United, miał być głównym powodem decyzji Glazerów o sprzedaży klubu. Pierwsze pogłoski na ten temat pojawiły się latem br. Wśród potencjalnych nabywców był wymieniany m.in. Jim Ratcliffe, właściciel chemicznego giganta Ineos, od lat inwestujący w sport.

- Ciężko będzie Manchesterowi United być na szczycie w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat - podsumował Ronaldo aktualną sytuację sportową klubu.

United szykuje się do rozwodu

Władze United analizują wszystkie opublikowane już wypowiedzi piłkarza, w których stwierdził m.in., że czuje się "zdradzony" przez klub, który nie udzielił mu wsparcia po tym, jak w lipcu jego trzymiesięczna córka trafiła do szpitala. Kilka miesięcy wcześniej zmarło jedno z nowonarodzonych bliźniąt.

Ronaldo uderzył również w trenera Czerwonych Diabłów Erika ten Haga, stwierdzając, że ten nie zasługuje na jego szacunek.

W opublikowanym w poniedziałek po południu krótkim oświadczeniu stwierdzono, że klub śledzi doniesienia na temat udzielonego przez Ronaldo wywiadu, ale swoją odpowiedź przygotuje dopiero po ustaleniu wszystkich faktów.



A może kierunek niemiecki?

Media tymczasem spekulują, że prawnicy Manchesteru United szukają sposobu na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu z piłkarzem. Portugalczyk miałby opuścić Old Trafford już w styczniowym oknie transferowym.

Jednym z kierunków, jakie pojawiają się na dziennikarskiej giełdzie, miałby być Bayern Monachium. W poniedziałek wieczorem w internetowym wydaniu dziennika "Daily Mail" pojawiła się informacja, że agent Ronaldo Jorge Mendes spotkał się z przedstawicielami bawarskiego klubu.

Informację tę jednak niezwłocznie zdementował dobrze zorientowany w sprawach Bayernu dziennikarz Christian Falk.

"Bayern nie jest zainteresowany Ronaldo" - napisał na Twitterze.