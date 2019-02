Messi nie trenował z drużyną. Jego występ z Realem pod znakiem zapytania

16.11.2018 | Na ten moment czekali wszyscy fani Barcelony. Po wielu miesiącach spekulacji Leo Messi w końcu podpisał nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Argentyńczyk pozostanie w zespole do 2021 roku i jednocześnie zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. To już jego czwarta nowa umowa w Barcelonie.

31-letni Messi nabawił się urazu w ostatnim meczu ligowym z Valencią. Dzięki dwóm bramkom Argentyńczyka Barca zremisowała 2:2. Jego gole przyćmiła jednak kontuzja. W 70. minucie lider Katalończyków zderzył się z Hiszpanem Antonio Latorre i trzeba mu było udzielić pomocy medycznej. Dokończył spotkanie, ale pod jego koniec wyraźnie kulał.

"Musimy poczekać"

Messi "kołem ratunkowym" Barcelony w meczu z Valencią Barcelona, choć... czytaj dalej » Początkowo wydawało się, że uraz Messiego nie jest poważny. Choć pewne wątpliwości były.



- Nie wiem dokładnie, co mu jest. Musimy poczekać, co powiedzą lekarze. Jeśli będzie w formie, to zagra w środę - powiedział po spotkaniu z Valencią trener Barcelony Ernesto Valverde.



Messi w poniedziałek nie trenował z drużyną. Zamiast tego przechodził badania lekarskie. Według goal.com stan zdrowia piłkarza ma być monitorowany także we wtorek.

Decyzja o występie gwiazdy Barcelony w pierwszym spotkaniu Pucharu Króla z Realem być może zapadnie tuż przed środowym meczem. Mimo że będzie to kolejne w tym sezonie El Clasico, wydaje się, że nikt nie będzie chciał ryzykować zdrowiem pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Środowe widowisko rozpocznie się o godzinie 21. Starcie odbędzie się na stadionie Camp Nou w Barcelonie.