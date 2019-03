BBC: Ślepota barw i brak uprawnień pilota. Tragiczna podróż Sali nie powinna się odbyć

Kilka dni temu brytyjskie biuro ds. wypadków lotniczych informowało, że Ibbotson nie posiadał licencji na komercyjne loty. Teraz opierające się na swoich źródłach BBC donosi, że mężczyzna cierpiał na ślepotę barw, czyli daltonizm, polegający na nierozpoznawaniu czerwonego i zielonego koloru.

Jak podaje BBC, licencja, jaką posiadał Brytyjczyk, pozwalała mu jedynie latać w ciągu dnia. Wydający pilotom uprawnienia Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawy nie skomentował. Wspomniane biuro ds. wypadków przyznało jednak, że skupi się na doniesieniach w ramach prowadzonego dochodzenia.



David Ibbotson, pilot of the plane which crashed into the English Channel with Emiliano Sala on board, was not qualified to fly at night, BBC Wales understands.https://t.co/x7PHEXKZUxpic.twitter.com/LNWJKhzx9A — BBC Sport (@BBCSport) 30 marca 2019





Pora lotów nocnych jest ściśle określona przez europejskie prawo lotnicze. Są to podróże przeprowadzane od pół godziny przed zachodem słońca do pół godziny przed wschodem słońca.

"Ślepota barw nie pozwala pilotom na ich przeprowadzanie. Możliwość rozróżniania zielonych i czerwonych świateł to umiejętność kluczowa przy sterowaniu w ciemnościach. Latanie poza ograniczeniami licencji jest nielegalne i może wpłynąć na ochronę, którą daje ubezpieczenie" - cytuje swoje źródło BBC.

Chciał się pożegnać

Pierwotnie Sala miał wylecieć z Francji na Wyspy o godzinie 9 rano. Chciał jednak pożegnać się ze swoimi kolegami z Nantes, z którego właśnie przenosił się do Cardiff. Ostatecznie razem z Ibbotsonem miał wystartować tuż po 19., dziesięć minut po zachodzie słońca.

Źródło: PAP/EPA/EDDY LEMAISTRE Emiliano Sala zginął w wypadku

Zaginięcie i długie poszukiwania