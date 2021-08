Rozlosowano grupy. Bardzo mocni rywale Legii w Lidze Europy

Legię czeka w tej edycji europejskich pucharów co najmniej sześć meczów

Stołeczny zespół, który odpadł wcześniej w drodze do Ligi Mistrzów, a w decydującej, 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy wyeliminował Slavię Praga, w piątek losowany był z ostatniego, czwartego koszyka. W nim, oprócz Legii, znaleźli się: Rapid Wiedeń, Galatasaray, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Broendby i Royal Antwerp.

Oznaczało to, że na te kluby zespół Czesława Michniewicza na pewno nie trafi, ale jednocześnie stało się jasne, że trzech grupowych rywali będzie potencjalnie mocniejszymi firmami. I tak też się stało. Legia odwróciła losy meczu. Zagra w Lidze Europy Piłkarze Legii... czytaj dalej »

Zmiana formatu

Z pierwszego koszyka najsilniejsze wydawało się Napoli. I faktycznie, los przydzielił Legii zespół, w którym występuje Piotr Zieliński. Piłkarzy i kibiców czeka też ciekawy wyjazd do Leicester - sensacyjny mistrz Anglii z 2016 roku był chyba najtrudniejszym możliwym przeciwnikiem z drugiego koszyka.

Z trzeciego mistrz Europy i były pomocnik Villarrealu Marcos Senna wylosował Legii Spartaka Moskwę. W 2011 roku z Rosjanami stołeczny klub stoczył dwa niezwykle zacięte boje w decydującej rundzie kwalifikacji do LE. Po remisie 2:2 przy Łazienkowskiej, w rewanżu legioniści wygrali 3:2.

Z ośmiu grup chyba najbardziej ciekawa i wyrównana wydaje się grupa E. Tam walkę o awans do 1/8 finału stoczą między sobą: Lazio, Lokomotiw, Olympique Marsylia i Galatasaray.

W tym sezonie, z uwagi na powstanie trzecich rozgrywek - Ligi Konferencji, zmianie formatu uległa Liga Europy. W fazie grupowej rywalizują - tak jak w Lidze Mistrzów - 32 drużyny, a nie jak dotychczas 48.

Miliony do zdobycia

Pierwsze mecze odbędą się 16 września. Każde zwycięstwo w fazie grupowej to 630 tysięcy euro premii, a remis - 210 tys. Już za mecze w samych eliminacjach mistrzowie Polski wzbogacili się o 5,53 mln euro, czyli ponad 25 mln złotych.



The 2021/22 Europa League group stage is set!



Most exciting group?#UELdrawpic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021





LIGA EUROPY 2021/2022:

GRUPA A: Olympique Lyon, Rangers, Sparta Praga, Broendby

GRUPA B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPA C: Napoli, Leicester City, Spartak Moskwa, Legia Warszawa

GRUPA D: Olympiakos, Eintracht, Fenerbahce, Antwerpia

GRUPA E: Lazio, Lokomotiw, Olympique Marsylia, Galatasaray

GRUPA F: Braga, Crvena Zvezda, Łudogorec Razgrad, Midtjylland

GRUPA G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

GRUPA H: Dinamo Zagrzeb, Genk, West Ham, Rapid Wiedeń