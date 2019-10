Obrzydliwe zachowanie, policja szuka winnego. "Nawiązanie do tragicznej śmierci Sali"

Emiliano Sala nie chciał transferu. Opublikowano jego rozmowę z przyjacielem Emiliano Sala nie... czytaj dalej » "Swansea City jest zaalarmowana haniebnym zdjęciem nawiązującym do tragicznej śmierci napastnika Cardiff City Emiliano Sali, które krąży w mediach społecznościowych, przed niedzielnymi debrami Północnej Walii. Współpracujemy z policją, która stara się ustalić źródło" - napisano w oświadczeniu zamieszonym na oficjalnej stronie Swansea.

"Zdjęcie jest skandaliczne i w żaden sposób nie reprezentuje naszego klubu bądź naszych kibiców. Nie mamy tolerancji dla dyskryminacji, bądź nieakceptowalnych zachowań w mediach społecznościowych i przestrzegaliśmy i będziemy przestrzegać tych zasad przed, w trakcie i po derbach" – podkreślono.

Również na ulicach

O co dokładnie chodzi? W sieci pojawiły się zdjęcia sfałszowanej karty pokładowej z nazwiskiem Emiliano Sali. Linie lotnicze to "Swansea City Airlines", numer lotu to "D3AD" ("martwy"), a kapitanem jest Mikey Dye, były kibic Cardiff City zamordowany w 2011 roku w pobliżu stadionu Wembley. Trasa przelotu: Nantes – Cardiff. Na tym nie koniec - wydrukowane karty można znaleźć na ulicach Swansea i Cardiff.



Swansea fans have printed these off ahead of the South Wales derby on Sundaypic.twitter.com/OjildKfE49 — Casual Mind (@CasualMind_) 25 października 2019





28-letni Argentyńczyk zginął w katastrofie lotniczej 21 stycznia. Tego dnia zawodnik występujący w Nantes związał się umową z Cardiff City i miał polecieć awionetką na testy medyczne. Jednak samolot nigdy nie dotarł na miejsce – rozbił się nad kanałem La Manche. Komisja badająca przyczyny katastrofy stwierdziła, że bardzo prawdopodobne jest zatrucie spalinami, co doprowadziło do senności lub utraty przytomności przez pilota i pasażera.