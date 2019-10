Wspaniały gol bramkarza z rzutu wolnego. Zakręcił jak Beckham

Absurdalny samobój w Norwegii. Nieudana kopia stylu Guardioli We współczesnym... czytaj dalej » 25-latek zdobył bramkę po wspaniałym technicznym uderzeniu z rzutu wolnego z ok. 35 metrów. Wpadająca do bramki piłka otarła się jeszcze o poprzeczkę. Bramkarz drużyny Skeid nie miał szans, bezradny wpadł na słupek.

Hagerup przymierzył



Rywale musieli chyba zlekceważyć próbę Hagerupa, bo ustawili nikły trzyosobowy mur, nie spodziewając się najwyraźniej, że coś złego może ich spotkać po strzale golkipera. Przeliczyli się, bo zawodnik ekipy Ull/Kisa przymierzył niczym David Beckham za najlepszych czasów.

Hagerup i jego koledzy wpadli w euforię. Nic dziwnego - był to gol wyrównujący na 1:1 i to w 89. minucie. A goście zdołali nawet wygrać. W doliczonym czasie bramkę na wagę trzech punktów zdobył Vamouti Diomande.

Gospodarze objęli prowadzenie na początku pierwszej połowy po trafieniu Johnny'ego Pera Budusona.