Nowe zasady, inny format. Wraca najdziwniejsza Liga Mistrzów w historii

Sezon piłkarski 2019/20 zapamiętany zostanie na długo. Pandemia COVID-19 postawiła świat futbolu na głowie, a między marcem a majem nie grano niemal nigdzie. Przykład dali Niemcy, oni wrócili jako pierwsi i pokazali, że rozgrywki w restrykcyjnym rygorze sanitarnym da się dokończyć. Finalnie udało się to w większości krajów Europy.

Teraz czas, by rozstrzygnąć to, co na Starym Kontynencie kibicowską wyobraźnię rozpala najmocniej - Ligę Mistrzów. O starym systemie mowy nie ma, nie pozwala na to wciąż trudna sytuacja pandemiczna oraz czas, bo rozgrywki pierwotnie zakończyć miały się w maju.

Jak zmienił się format rozgrywek?

Starcia ćwierćfinałowe oraz półfinałowe rozstrzygną się po tylko jednym meczu rozegranym na neutralnym boisku.

Gdzie odbędą się mecze?

Od fazy ćwierćfinałowej wszystkie mecz tak zwanego Final Eight zostaną rozegrane na dwóch stadionach w Lizbonie - Estádio do Sport Lisboa e Benfica i Estádio José Alvalade.

W przypadku zaległych meczów 1/8 finału rewanże zostaną rozegrane na boiskach gospodarzy tak, jak pierwotnie to zaplanowano.

Kiedy odbędą się mecze?

Rewanże 1/8 finału Ligi Mistrzów:

(wszystkie mecze o godz. 21)

7 sierpnia:

Manchester City - Real Madryt (pierwszy mecz 2:1)

Juventus - Olympique Lyon (1:0)

8 sierpnia:

Bayern Monachium - Chelsea (3:0)

Barcelona - Napoli (1:1)

Dwa znane już ćwierćfinały:

12 sierpnia:

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain

13 sierpnia:

RB Lipsk - Atletico Madryt

Półfinały - 18 i 19 sierpnia

Finał - 23 sierpnia

Czy drużyny mogą rejestrować nowych zawodników?

Tak, ale pod pewnymi warunkami:

- liczba nowych graczy nie może przekraczać trzech,

- w kadrze pierwszego zespołu może być maksymalnie 25 graczy (można kogoś skreślić, by zrobić miejsce dla kogoś innego),

- dopisany zawodnik musi być zarejestrowany do rozgrywek krajowych co najmniej od 3 lutego lub od dnia, kiedy dana drużyna rozegrała pierwszy mecz 1/8 finału LM.

Ile można przeprowadzić zmian?

W trakcie meczu dokonać będzie można pięciu zmian w maksymalnie trzech "oknach", do który nie będzie wliczana przerwa między połowami. Jedna dodatkowa zmiana dozwolona będzie w dogrywce.

W kadrze meczowej drużyn będzie mogło znaleźć się 23 graczy, a nie jak zwykle 18.