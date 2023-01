Manchester United znalazł następcę Ronaldo

Rodziny piłkarzy reprezentacji Holandii odwiedziły zawodników przed treningiem do kolejnego spotkania fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze.

Trener United Erik ten Hag był bardzo zdeterminowany, aby wzmocnić atak drużyny po odejściu w listopadzie Ronaldo, którego kontrakt został rozwiązany po kontrowersyjnym wywiadzie, w którym skrytykował szkoleniowca i właścicieli klubu. Portugalczyk podpisał niezwykle lukratywny kontrakt z saudyjskim z Al-Nassr (w ciągu sezonu ma zarabiać łącznie 200 mln euro).

Weghorst natomiast rozwiązał kontrakt z Besiktasem Stambuł, gdzie grał na zasadzie wypożyczenia z Burnley. Holender nie mógł zagrać w sobotę przeciwko Manchesterowi City w lidze angielskiej, ponieważ nie został zarejestrowany na czas. Wszedł na murawę w końcówce i niespodziewanie został bohaterem Holandii Wout Weghorst w... czytaj dalej »

Weghorst: czuję się zaszczycony

- Wout ma na swoim koncie regularne strzelanie goli w kilku europejskich ligach, a jego atrybuty dodadzą naszemu zespołowi nowego wymiaru - powiedział w piątek dyrektor sportowy United, John Murtough.

Po spadku Burnley na zaplecze angielskiej ekstraklasy zawodnik został wypożyczony do Besiktasu. Napastnik w 18 spotkaniach zdobył dla tureckiego zespołu dziewięć goli oraz 4-krotnie asystował przy trafieniach kolegów z drużyny. Na ostatnim mundialu w Katarze zagrał w czterech meczach - we wszystkich jako zmiennik. Najlepiej wypadł w spotkaniu ćwierćfinałowym z Argentyną, w którym strzelił dwa gole, doprowadzając rzutem na taśmę do dogrywki (późniejsi mistrzowie świata awansowali po półfinału po rzutach karnych).

Weghorsta czeka niełatwe zadanie polegające na zastąpieniu Ronaldo. - Czuję się zaszczycony, mogąc dołączyć do Manchesteru United. W przeszłości grałem przeciwko temu klubowi i to fantastyczne uczucie, że teraz mam szansę założyć słynną czerwoną koszulkę - powiedział 30-latek.