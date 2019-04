Klubowy rekord Wolverhampton. Fortuna za przebojowego Meksykanina

Beniaminek znów wygrał z United. Goście byli sami sobie winni 17 dni temu na... czytaj dalej » 27-letni napastnik jest prawdziwą rewelacją trwającego sezonu. Reprezentant Meksyku błyskawicznie odnalazł się w nowym otoczeniu i z miejsca stał się najważniejszą postacią w drużynie prowadzonej przez Nuno Espirito Santo. Jimenez strzelił w Premier League 12 goli i zaliczył siedem asyst. Nie może więc dziwić, że działacze Wilków skorzystali z opcji definitywnego transferu.

Dobrze wydane pieniądze

Oficjalna strona internetowa Wolves nie podała co prawda kwoty, za jaką Jimenez został przez Wolverhampton kupiony, ale według angielskich mediów został pobity klubowy rekord. Tim Spiers, dziennikarz zajmujący się drużyną z Molineux, podał, że Meksykanin kosztował 32 miliony funtów. Napastnik podpisał czteroletni kontrakt.

- Chcę napisać historię związaną z tym klubem. Postaram się pomóc drużynie, by wróciła na czołowe miejsca w Premier League. Myślę, że wszyscy tutaj mamy taki cel. Osobiście chciałbym nadal strzelać gole dla Wolves, to jest moje główne zadanie – powiedział Jimenez po podpisaniu umowy.

Na sześć kolejek przed końcem sezonu beniaminek z Wolverhampton zajmuje siódme miejsce w Premier League.