Od 2:0 do 2:3. Manchester City wykluczył się z walki o mistrzostwo

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Wilki bez strachu przystąpiły do konfrontacji z mistrzami Anglii. Choć historia bezpośrednich spotkań między tymi zespołami przemawiała za Manchesterem City, to w bieżącym sezonie podopieczni Nuno Espirito Santo ograli już obrońców tytułu na Etihad Stadium 2:0 po dwóch trafieniach Adamy Traore.

Już po kilkunastu minutach gry w piątkowy wieczór na Molineux zapachniało kolejną sensacją. Szarżującego na bramkę City Diogo Jotę przed polem karnym wywrócił Ederson i zasłużenie obejrzał za swoje przewinienie czerwoną kartkę. Pep Guardiola mógł mieć poważne obawy, jak jego zawodnicy w osłabieniu poradzą sobie w dalszej części rywalizacji. Hiszpan zdecydował się zdjąć z murawy wracającego po kontuzji Sergio Aguero, a miejsce między słupkami zajął Claudio Bravo.

W kolejnych minutach pierwszej odsłony najciekawsze wydarzenia rozgrywały się już jednak w polu karnym gospodarzy. Riyad Mahrez został bowiem sfaulowany w szesnastce przez Leandera Dendonckera i sędzia po analizie powtórek przyznał ekipie z Manchesteru rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł najlepszy strzelec The Citizens Raheem Sterling, lecz nie sprostał wyzwaniu. Rui Patricio wyczuł jego intencje i uchronił swój zespół przed utratą bramki.

Wkrótce musiał jednak ponownie stanąć do pojedynku, gdyż arbiter nakazał powtórzenie stałego fragmentu gry, uznając, że obrońcy Wolverhampton zbyt szybko przekroczyli linię pola karnego. Patricio okazał się lepszy od Sterlinga również w drugiej próbie, lecz tym razem sparował piłkę pod nogi napastnika, dając mu szansę na skuteczną dobitkę. Do przerwy grający w osłabieniu goście mogli cieszyć się z prowadzenia 1:0.

Jeszcze pewniej gracze z Manchesteru poczuli się tuż po wznowieniu gry po przerwie, gdy na listę strzelców ponownie wpisał się Sterling, wykorzystując dogranie Kevina De Bruyne.

Powrót z zaświatów

Wilki nie zwiesiły jednak głów. Zaledwie pięciu minut potrzebowali gospodarze by strzelić kontaktowego gola. Mistrzom Anglii przypomniał o sobie wspominany wcześniej Traore, który w październiku zapewnił Wolverhampton zwycięstwo na Etihad Stadium. Tym razem Hiszpan zapoczątkował niesamowity powrót swojej drużyny. W 82. minucie ponownie odegrał kluczową rolę, ośmieszając defensywę City i posyłając precyzyjne podanie wzdłuż pola bramkowego gości, którego nie mógł zmarnować Raul Jimenez.

Niesieni dopingiem kibiców Wolves nie zamierzali jednak zadowolić się remisem. W samej końcówce spotkania gola na wagę zwycięstwa strzelił Matt Doherty. Waleczni piłkarze Nuno Espirito Santo nie pierwszy raz w tym sezonie potwierdzili, że potrafią odrabiać straty. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, Wolverhampton zgromadził w tych rozgrywkach najwięcej punktów w Premier League, odwracając losy meczów.



14 - Wolves have won more points from losing positions than any other side in the Premier League this season (14). Character. #WOLMCIpic.twitter.com/KnKsen4viV — OptaJoe (@OptaJoe) 27 grudnia 2019





Tymczasem Manchester City na finiszu piątkowej rywalizacji wypuścił z rąk nie tylko zwycięstwo, ale wiele wskazuje na to, że także szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Prowadzący w tabeli Liverpool ma już 14 punktów przewagi nad drużyną z Etihad Stadium i jedno zaległe spotkanie do rozegrania.