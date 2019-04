Beniaminek znów wygrał z United. Goście byli sami sobie winni

"Ole za kierownicą". Solskjaer na stałe trenerem Manchesteru United To, na co... czytaj dalej » Piłkarze z Wolverhampton jeszcze w poprzednim sezonie występowali na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowali w znakomitym stylu. Od początku zmagań w Premier League, mimo tylko niewielkich zmian w składzie, pokazują równie świetną postawę. Potwierdzili to we wtorek.

Lingard nie wykorzystał idealnej okazji

Zawodnicy Wilków przed tym spotkaniem zajmowali siódmą lokatę, a ich rywale piątą. Zapowiadało się ciekawe widowisko i tak właśnie było. Na murawie od pierwszego gwizdka sędziego działo się naprawdę sporo. Nie przeszkadzał nawet mocno padający deszcz.

Pięknego gola strzałem zza pola karnego w 13. minucie strzelił dla United Scott McTominay. Chwilę później goście powinni prowadzić już dwoma bramkami. To, w jaki sposób Jesse Lingard nie był w stanie pokonać z zaledwie pięciu metrów Rui Patricio, pozostanie jego tajemnicą. To była idealna okazja, która, jak się potem okazało, zaważyła na wyniku spotkania. Po niespełna pół godzinie gry do remisu doprowadził Diogo Jota.

Wykorzystali osłabienie przyjezdnych

W drugiej części meczu po drugiej żółtej kartce za ostry faul boisko opuścił obrońca United Ashley Young. Osłabiona ekipa z Manchesteru z każdą kolejną minutą miała coraz więcej problemów. Wspaniale wspierani przez komplet kibiców gospodarze atakowali z coraz większą pasją.

Ich próby przyniosły skutek w 77. minucie. W zamieszaniu podbramkowym samobójczym trafieniem "popisał” się Chris Smalling. W doliczonym czasie gry, po kolejnej znakomitej akcji miejscowych w poprzeczkę trafił Cavaleiro. Gospodarze zwyciężyli zasłużenie.



Szkoleniowiec Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer w zeszłym tygodniu został trenerem Czerwonych Diabłów na stałe. We wtorek zanotował pierwszą porażkę w tej roli.

Wilki tym samym pokonały na Molineux United po raz pierwszy w Premier League od ośmiu lat.

Przegrana Czerwonych Diabłów to znakomita wiadomość dla walczących o trzecie i czwarte miejsce Arsenalu, Tottenhamu i Chelsea. Różnice między tymi zespołami a United są minimalne.

Poznaliśmy drugiego spadkowicza

W drugim wieczornym wtorkowym spotkaniu Watford pokonał 4:1 beniaminka Fulham. Porażka oznacza, że londyńczycy po zaledwie jednym sezonie w Premier League, wracają na zaplecze ekstraklasy. W weekend z elitą pożegnała się także ekipa Huddersfield.