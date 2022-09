Trzy gole na wagę trzech punktów dla City. Haaland z kolejnym rekordem

W starciu popularnych Wilków z ekipą z niebieskiej części Manchesteru nietrudno było wskazać wyraźnego faworyta. Dość powiedzieć, że goście sobotniego meczu swoją ostatnią porażkę ponieśli pod koniec lipca, a ich rywale odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo w obecnym sezonie ligowym. Mecz Premier League przełożony. Powodem planowany strajk Mecz Premier... czytaj dalej »

Szybkie otwarcie wyniku, kosmiczna forma Haalanda

Zespół Pepa Guardioli błyskawicznie pokazał siłę, obejmując prowadzenie już po 55 sekundach. Kevin de Bruyne świetnie dostrzegł wbiegającego w światło bramki Jacka Grealisha, a Anglik nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce.

Po kwadransie było już 0:2. Po kilkunastometrowym rajdzie środkiem boiska Haaland zdecydował się na strzał sprzed pola karnego, kompletnie zaskakując golkipera gospodarzy.

Co ciekawe, Norweg stał się tym samym pierwszym piłkarzem w historii Premier League, który strzelił gola w każdym z pierwszych czterech wyjazdowych meczów w lidze.



4 - Erling Haaland has become the first player in Premier League history to score in each of his first four away games in the competition. Silenced. pic.twitter.com/0nKMehXArf — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2022





Były gracz Borussii Dortmund przy okazji zdobył bramkę numer 100 w 99. występie we wszystkich rozgrywkach od czasu opuszczenia Red Bulla Salzburg w styczniu 2020 roku.



100 - Erling Haaland has scored 100 goals in his last 99 games in all competitions since leaving RB Salzburg in January 2020. Unrelenting. pic.twitter.com/lREffpQPtL — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2022





Trzeciego - i ostatniego gola w tym spotkaniu - w 69. minucie strzelił Phil Foden. Od 33. minuty Wolves grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę za brutalny faul na Grealishu ujrzał Nathan Collins.

Dzięki zwycięstwu City objęło pozycję lidera Premier League (17 pkt). Drugi Arsenal - mający o jeden mecz rozegrany mniej - drużyna Guardioli wyprzedza o dwa "oczka". Wolverhampton jest 16. (6 pkt).

Wyniki 8. kolejki Premier League:

piątek

Aston Villa - Southampton 1:0

Nottingham - Fulham 2:3

sobota

Wolverhampton - Manchester City 0:3

Brighton - Crystal Palace (mecz przełożony)

Newcastle - Bournemouth 16.00

Tottenham - Leicester 18.30

niedziela

Brentford - Arsenal 13.00

Manchester United - Leeds (mecz przełożony)

Everton - West Ham 15.15

Chelsea - Liverpool (mecz przełożony)