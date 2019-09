"Eurowstyd" po niemiecku. Sam bramkarz wart więcej od całego składu pogromców

Mało kto się tego spodziewał. Piłkarze austriackiego Wolfsberger AC, debiutujący w Lidze Europy, na otwarcie fazy grupowej rozbili murowanego faworyta z Moenchengladbach aż 4:0.

Sensacyjnie było już do przerwy, gdy kopciuszek z Austrii wbił trzy gole (trafili Shon Weissman i dwa razy Marcel Ritzmaier).



Znów to zrobił. Kuriozalny gol w Lidze Europy Nie trafił czysto... czytaj dalej » W drugiej połowie goście dołożyli jeszcze czwartego, ale wielu miejscowych kibiców bramki z 68. minuty Mario Leitgeba nie widziało. Wściekli zdążyli opuścić stadion.

"Eurowstyd z outsiderem"

To było najwyższe zwycięstwo austriackiego klubu nad niemieckim w europejskich pucharach. Ekipa z Moenchengladbach przeżyła z kolei najbardziej upokarzający wieczór w międzynarodowych rozgrywkach.



"Co za falstart" - skwitował niemiecki tygodnik "Der Spiegel" na swojej stronie internetowej. "Warto zauważyć, że dla gości z Austrii był to pierwszy mecz w europejskich pucharach w historii, nie licząc tych w kwalifikacjach. Z kolei dla Borussii Moenchengladbach była to najwyższa porażka u siebie w jej występach w europejskich rozgrywkach" - podsumowano.

Źródło: PAP/EPA Shon Weissman strzelił jednego z goli dla Wolfsberger AC

Suchej nitki na Borussii Moenchengladbach nie zostawił "Bild". "Eurowstyd Gladbach z outsiderem. Od czasów hańby w Kordobie Niemcy nie zostali tak upokorzeni przez mniejszego futbolowego sąsiada. Na mistrzostwach świata w 1978 roku zespół DFB przegrał w ostatnim meczu drugiej rundy z Austrią 2:3. Obie reprezentacje odpadły wówczas z turnieju" - przypomniał dziennik.



I wziął się za wyliczenia. "Na boisku sam bramkarz Borussii Yann Sommer był droższy niż cały skład drużyny WAC. Zawodników rywala wycenia się na 11,65 mln euro, a Szwajcar jest wart 12" - podał "Bild".



- To, co zrobiliśmy, jest nie do przyjęcia - mówił pomocnik Borussii Denis Zakaria. - Po prostu koszmar - wtórował obrońca Matthias Ginter. Marco Rose, trener Gladbach, skomentował, że jego zespół nie dorównywał przeciwnikowi pod względem intensywności i że porażka była jak najbardziej zasłużona.



Skill of the Day



Quick feet from Wolfsberg's Romano Schmid #UEL@UKEnterprisepic.twitter.com/AZOxZYjgz4 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 19, 2019

Bez gwiazd

17-latek z pensją 800 funtów przeszedł do historii Manchesteru United Nowy bohater... czytaj dalej » W Wolfsberger AC na próżno szukać wielkich gwiazd. Fachowy serwis Transfermarkt wycenia najdroższego piłkarza drużyny, Izraelczyka Shona Weissmana, na milion euro. W tym sezonie napastnik WAC uzbierał już jedenaście bramek w dziewięciu występach.



Poprzednie rozgrywki ligi austriackiej ekipa WAC zakończyła na trzecim miejscu. W obecnych, już pod wodzą trenera Gerharda Strubera, również nie schodzi z podium - po siedmiu kolejkach jest trzecia. Przy okazji zapowiada podbój Ligi Europy.



- To był magiczny wieczór. Jeśli wygrywasz 4:0, nie można mówić o przypadku. Zagraliśmy idealny mecz. Wiemy, że od tej pory możemy pokonać każdego - skwitował zwycięstwo w Moenchengladbach pomocnik Michael Liendl, cytowany na łamach gazety "Der Standard".



W następnej kolejce LE Wolfsberger AC zagra z Romą. W grupie J rywalizuje jeszcze turecki zespół Basaksehir.

Wyniki meczów 1. kolejki Ligi Europy:

grupa A

Karabach Agdam - Sevilla 0:3 (0:0)

APOEL Nikozja - F91 Dudelange 3:4 (0:1)

grupa B

Dynamo Kijów - Malmoe FF 1:0 (0:0)

FC Kopenhaga - FC Lugano 1:0 (0:0)

grupa C

FC Basel - FK Krasnodar 5:0 (2:0)

Getafe - Trabzonspor 1:0 (1:0)

grupa D

LASK Linz - Rosenborg Trondheim 1:0 (1:0)

PSV Eindhoven - Sporting Lizbona 3:2 (2:1)

grupa E

CFR Cluj - Lazio Rzym 2:1 (1:1)

Rennes - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

grupa F

Eintracht Frankfurt - Arsenal Londyn 0:3 (0:1)

Standard Liege - Vitoria Guimaraes 2:0 (0:0)

grupa G

Glasgow Rangers - Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0)

FC Porto - Young Boys Berno 2:1 (2:1)

grupa H

Espanyol Barcelona - Ferencvaros Budapeszt 1:1 (0:1)

Łudogorec Razgrad - CSKA Moskwa 5:1 (0:1)

grupa I

KAA Gent - Saint-Etienne 3:2 (2:1)

VfL Wolfsburg - FK Ołeksandrija 3:1 (2:0)

grupa J

Borussia Moenchengladbach - Wolfsberger AC 0:4 (0:3)

AS Roma - Istanbul Basaksehir 4:0 (1:0)

grupa K

Slovan Bratysława - Besiktas Stambuł 4:2 (1:2)

Wolverhampton Wanderers - Sporting Braga 0:1 (0:0)

grupa L

Partizan Belgrad - AZ Alkmaar 2:2 (1:1)

Manchester United - FK Astana 1:0 (0:0)