Szymański przyjechał przybity z Rosji na kadrę. "Na pewno nie ma czystej głowy"

Szymański wrócił do reprezentacji Polski po rocznej przerwie. Na pewno jednak nie o takim powrocie marzył. Wielu dziennikarzy i kibiców ciągle dopytuje, dlaczego nadal jest związany z Dynamem Moskwa. O sytuacji 22-letniego piłkarza podczas wtorkowej konferencji prasowej mówił kapitan zespołu Robert Lewandowski. Także trener Michniewicz nie uniknął pytań o Szymańskiego.

Michniewicz o Szymańskim

Co z Leroy Merlin i polską kadrą? "Nie wyobrażam sobie dalszego wypełniania świadczeń" Francuski... czytaj dalej » - Stanowisko drużyny przedstawił we wtorek Robert Lewandowski, mówiąc, że to nie jest łatwe do rozwiązania w szybkim tempie. Ja mogę dodać, że według menedżera Mariusza Piekarskiego Szymański na pewno zmieni klub, latem ma odejść prawdopodobnie do ligi hiszpańskiej. Bo o tym się najgłośniej mówi. I tyle... - zaczął Michniewicz.

Zdaniem selekcjonera obecna sytuacja mocno odbija się na Szymańskim.

- Znam Sebastiana bardzo długo - przyznał Michniewicz. - Widziałem go w poniedziałek, kiedy przyjechał na zgrupowanie. Był po nieprzespanej nocy i bardzo zmęczony, dodatkowo grał jeszcze mecz w niedzielę i wydawał się bardzo przybity. Można się zastanawiać, na ile to było spowodowane podróżą i meczem, a na ile tą całą sytuacją - kontynuował.

- Widzę po nim, a rozmawiałem już z nim wielokrotnie, że coś siedzi w jego głowie, że nie ma czystej głowy. On zdaje sobie doskonale sprawę, w jakiej jest sytuacji. Mam nadzieję, że to się szybko wyjaśni, do 7 kwietnia może opuścić Rosję i zagrać w innym klubie. Patrzymy na sprawy piłkarskie, ale widzę zmiany, które zachodzą w tym młodym człowieku. Zrobimy wszystko, żeby mu pomóc - zaznaczył selekcjoner Polaków.

Baraże mistrzostw świata

Biało-Czerwoni mieli zagrać 24 marca półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata z Rosją w Moskwie, lecz po wykluczeniu reprezentacji tego kraju przez FIFA wygrali walkowerem.

W tej sytuacji zmierzą się w czwartek w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją w Glasgow (godz. 20.45). Będzie to debiut Michniewicza na stanowisku selekcjonera.

Oglądasz Wideo: tvn24 Cała konferencja Roberta Lewandowskiego przed meczem ze Szkocją

Pięć dni później rozegrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie finałowy mecz barażowy ze zwycięzcą półfinałowej pary Szwecja - Czechy. Jeśli wygrają, zapewnią sobie bilety na mundial w Katarze.