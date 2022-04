Długa lista tych, którzy opuścili Rosję. Zostało trzech Polaków

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Lahti, na temat sytuacji w Ukrainie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki, na temat rosyjskich sportowców w trakcie wojny w Ukrainie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Andriej Rublow napisał na kamerze „No war please”, co oznacza „żadnej wojny, proszę” po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju.

- To, co się dzieje teraz, jest straszne. Moje mecze nie są ważne. Musimy dbać o naszą planetę i siebie nawzajem – powiedział Andriej Rublow.

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

Zobacz, co miała do powiedzenia Dajana Jastremska o dniu, w którym uciekła z siostrą z Ukrainy.

Ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow jest kolejnym sportowcem, który wrócił do kraju, by z bronią w ręku walczyć o ojczyznę. – Nie miałem pojęcia, jak się trzyma broń. Teraz czuję się z nią komfortowo – powiedział Dołhopołow.

Mecze po 100 minut na mundialu w Katarze? Plotka obiegła internet, FIFA reaguje Rzekome... czytaj dalej » Na początku marca FIFA poinformowała, że kontrakty wszystkich zagranicznych zawodników oraz trenerów w Rosji i Ukrainie zostają zawieszone do 30 czerwca. Piłkarze oraz szkoleniowcy mieli wolną rękę przy szukaniu tymczasowych pracodawców, co mogli uczynić aż do 7 kwietnia.

"Po eskalacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która doprowadziła do trwającego i niepokojącego kryzysu humanitarnego, Biuro Rady FIFA podjęło decyzję - w porozumieniu z UEFA i po konsultacjach z różnymi zainteresowanymi stronami - o czasowej zmianie regulaminu dot. statusu i transferów piłkarzy w celu zapewnienia wykładni prawnej i przejrzystości w wielu kwestiach" - napisano.

Szwedów najwięcej, z Polaków Krychowiak

Ustalony przez FIFA termin upłynął w czwartek. Według serwisu Transfermarkt na odejście z rosyjskich klubów zdecydowało się dokładnie 30 graczy.

Pierwszym, 9 marca, był Axel Bjornstrom, który opuścił Arsienał Tuła na rzecz rodzimego AIK. Bjornstrom to zresztą jeden z ośmiu Szwedów, którzy podjęli decyzję o odejściu z klubów Premier Ligi.

Źródło: Getty Images Axel Bjornstrom był pierwszym piłkarzem, który opuścił Rosję na mocy przepisów FIFA

Najwięcej, bo aż pięciu zawodników, odeszło z szóstego w ligowej tabeli Krasnodaru (w tym Grzegorz Krychowiak) oraz 12. Rubina Kazań.

Z nietypowego okna transferowego skorzystały też zespoły występujące w polskiej ekstraklasie, do których z Rosji trafiło dwóch graczy: Ukrainiec Artem Polarus (z Achmata Grozny do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza) oraz Gruzin Luka Gagnidze (z Dynama Moskwa do Rakowa Częstochowa).

Źródło: Getty Images Artem Polarus przeszedł z Achmata Grozny do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza

Z furtki pozostawionej przez FIFA skorzystał tylko jeden z czterech grających w Rosji Biało-Czerwonych. Jedynym, który zrezygnował z występów w tym kraju, był Krychowiak, który 15 marca podpisał kontrakt z greckim AEK Ateny.

"Siedzi coś" w Szymańskim

Graczem rosyjskiego klubu pozostał z kolei między innymi Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa). W kontekście sytuacji obecnego reprezentanta Polski, jeszcze przed barażem decydującym o udziale w mistrzostwach świata, wypowiedział się selekcjoner Czesław Michniewicz.

- Widzę po nim, a rozmawiałem już z nim wielokrotnie, że coś siedzi w jego głowie, że nie ma czystej głowy. On zdaje sobie doskonale sprawę, w jakiej jest sytuacji. Mam nadzieję, że to się szybko wyjaśni, do 7 kwietnia może opuścić Rosję i zagrać w innym klubie. Patrzymy na sprawy piłkarskie, ale widzę zmiany, które zachodzą w tym młodym człowieku. Zrobimy wszystko, żeby mu pomóc - zaznaczył trener.

Termin wyznaczony przez FIFA minął, a Szymański, podobnie jak Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) oraz Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg) pozostaną w swoich zespołach przynajmniej do końca obecnego sezonu.

Źródło: Getty Images Sebastian Szymański nadal jest piłkarzem Dynamo Moskwa

Lista najciekawszych transferów zagranicznych piłkarzy z rosyjskich klubów:

Wanderson (Brazylia), Krasnodar - Internacional

Grzegorz Krychowiak (Polska), Krasnodar - AEK Ateny

Viktor Claesson (Szwecja), Krasnodar - FC Kopenhaga

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja), Rubin - Dinamo Batumi

Jordan Larsson (Szwecja), Spartak - AIK

Remy Cabella (Francja), Krasnodar - Montpellier