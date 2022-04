Zdobywca Złotej Piłki broni Ukrainy. "Serce krwawi"

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

61-latek spotyka się w różnych miejscach oporu z żołnierzami ukraińskimi, w tym także na froncie, gdzie podnosi ich morale.

Najlepszy piłkarz Europy 1986 roku zaciągnął się do obrony terytorialnej w rodzinnej Odessie.

"Cierpią niewinni ludzie"

Biełanow swoją popularność postanowił wykorzystać, aby podnieść na duchu walczących rodaków. Jedno ze zdjęć zamieszczonych na jego facebookowym profilu przedstawia go z grupą żołnierzy, otoczonych workami z piaskiem, broniących dostępu do miasta od strony morza.



Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших бойцов ЗСУ. Мы с вами! Мира... Opublikowany przez Игорь Беланов Poniedziałek, 4 kwietnia 2022





"Proszę o natychmiastowe zatrzymanie rozlewu krwi naszego narodu. Cierpią niewinni ludzie! Miasta ukraińskie obracają się w gruzy. Zbudowali je nasi dziadkowie i ojcowie nie po to, by w nich walczyć, ale po to, by żyli w nich szczęśliwi ludzie! Serce krwawi, patrząc na cierpienie i łzy! Zatrzymajcie wojnę" - napisał Biełanow.



1986 Ballon D’Or winner Ihor Belanov has joined his local Territorial Defence Unit



The Odesa native (L) is laying his life on the line to defend his country & resist RU imperialism pic.twitter.com/qGShKszDHc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 6, 2022





Biełanow rozpoczął karierę w zespołach z Odessy - SKA i Czernomorcu, a później grał dla stołecznego klubu Dynamo Kijów. W finale mistrzostw Europy 1988 wystąpił w drużynie Związku Radzieckiego, która przegrała z Holandią 0:2. Wówczas nie wykorzystał rzutu karnego.

Źródło: Getty Images Biełanow podczas meczu z Holandią

Rok później pojawił się w Bundeslidze jako pierwszy reprezentant ZSRR. Przez półtora roku bronił barw Borussii Moenchengladbach, skąd przeniósł się do drugoligowego Eintrachtu Brunszwik.

Mistrzowie na froncie

W wojnie na Ukrainie walczy wielu sportowców tego kraju, np. mistrz świata, czterokrotny medalista mistrzostw Europy w biathlonie Dmytro Pidruczny czy też triumfator czterech turniejów ATP, tenisista Serhij Stachowski.

Na przeciwnym biegunie wymieniany jest były kapitan reprezentacji narodowej w piłce nożnej i były piłkarz Bayernu Monachium Anatolij Tymoszczuk. Ukraińska federacja zawnioskowała o uchylenie mu licencji z powodu kontynuowania współpracy z Zenitem St. Petersburg i niepotępienia inwazji zbrojnej Rosji.