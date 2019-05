Szczęsny o końcówce sezonu Juve. "Trzy dni piękne, ale także dziwne"

- Allegri płakał. Był bardzo przejęty i to jest normalne. To były trzy dni piękne, ale także dziwne - tak Polak, cytowany przez włoską agencję informacyjną Ansa, opisał weekend w Juventusie. Minął on pod znakiem pożegnania z trenerem. To z Allegrim Stara Dama zdobyła pięć ostatnich mistrzostw Serie A.



Największą tegoroczną porażką klubu był brak awansu do półfinału Ligi Mistrzów po przegranej z Ajaksem Amsterdam.



Szczęsny podkreślił, że "bardzo dziwnym" uczuciem napawa go odejście włoskiego szkoleniowca. - Życzymy mu jak najlepiej i trzymamy za niego kciuki, dokądkolwiek pójdzie - dodał.

Wspomniał o De Rossim

Polski bramkarz z wielkim uznaniem wypowiedział się też o swym byłym koledze z AS Roma Daniele De Rossim, który przed kilkoma dniami ogłosił, że odchodzi z tego klubu.

- De Rossi był zawsze świetnym zawodnikiem, spędziłem z nim dwa lata w Rzymie. To wspaniały człowiek i wspaniały kapitan. Jestem zaskoczony, że to się tak skończyło - skwitował Szczęsny.