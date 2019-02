Genialna interwencja Szczęsnego. "Cud", "Długo utrzymywał Juve przy życiu"

Długo wydawało się, że Szczęsny będzie nie tylko bohaterem Starej Damy, ale i całego spotkania. Atletico stworzyło więcej sytuacji w starciu z Juventusem, ale przez długi czas Polak nie dawał się zaskoczyć. Tak było m.in. w 15. minucie po strzale Thomasa Parteya i niespełna kwadrans później po kąśliwym uderzeniu z rzutu wolnego Antoine'a Griezmanna.

Na początku drugiej połowy Szczęsnego uratowała nieskuteczność Diego Costy. Urodzony w Brazylii reprezentant Hiszpanii w sytuacji sam na sam z polskim golkiperem kopnął obok bramki. Trzy minuty później Griezmann - również w świetnej sytuacji - przelobował Szczęsnego, ale bramkarz gości w sobie tylko znany sposób czubkami palców musnął piłkę, która odbiła się od poprzeczki. To bez wątpienia była parada meczu.



Polak był już bezradny w 78. minucie, gdy z bliska pokonał go Jose Maria Gimenez, natomiast pięć minut później w nieco ekwilibrystyczny sposób doświadczony Diego Godin, a piłka po drodze otarła się jeszcze od Cristiano Ronaldo. Szczęsny był bez szans. Juventus ograny w Madrycie (RELACJA) Pierwszy raz od... czytaj dalej »

Na poziomie Oblaka

Mimo porażki 0:2, włoskie media doceniły postawę Polaka. "Cud Szczęsnego", "niesamowicie się rozciągnął", "akrobatyczny lob Griezmanna i niesamowite wybicie piłki na poprzeczkę. Długo był w stanie utrzymać Juve przy życiu. Juve w końcu się poddało, i on także" - napisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy przyznali mu tytuł najlepszego piłkarza Bianconerich. Za występ Polak otrzymał notę "6,5" w skali 1-10. Najgorsze powędrowały do Ronaldo - "4,5" oraz trenera Massimiliano Allegriego - "4".

W artykule o bohaterach i antybohaterach spotkania dziennikarze najpopularniejszego dziennika sportowego we Włoszech dodają: "Tek", nazywany przez kolegów z zespołu, którzy nie chcą go nazywać Wojciechem, był najlepszym w szeregach Juventusu (...) Wśród wielu pytań przed meczem, było jeszcze jedno: Czy Szczęsny, zastępca Buffona, w swoim pierwszym tak ważnym spotkaniu dla Juve, będzie gotowy? Czy potrafi zmierzyć się z Oblakiem, jednym z najlepszych bramkarzy na świecie i grać na jego poziomie? Odpowiedź była twierdząca. Dobre i to" - podsumowali.

Źródło: EPA/Rodrigo Jimenez Na Wanda Metropolitano Szczęsny dwa razy wyjmował piłkę z siatki

