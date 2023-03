Szczęsny kuszony powrotem do Premier League. Jest odpowiedź bramkarza Juventusu

Juventus w trakcie tego sezonu otrzymał potężną karę, tracąc aż 15 punktów w tabeli w wyniku śledztwa dotyczącego fałszowania sprawozdań finansowych. Po tym wyroku turyńczycy praktycznie stracili nadzieję na zakończenie rozgrywek Serie A na miejscu premiowanym grą w następnej edycji Ligi Mistrzów. Kłopoty finansowe mogą oznaczać konieczność rozstania się z kilkoma wysoko opłacanymi zawodnikami, lecz Szczęsny nie planuje zmiany barw niezależnie od okoliczności, w jakich znalazł się jego klub. Występ piłkarza Juventusu nie trwał minuty. Zostawił ślad, ale nie taki, o który chodziło Moise Kean wszedł... czytaj dalej »

Jednoznaczna odpowiedź Szczęsnego

Polski bramkarz gra w Juventusie od 2017 roku, a jego obecny kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2023/2024. W Turynie przywykł do walki o najwyższe cele, lecz ewentualny brak występów w Lidze Mistrzów nie skłoni go do poszukiwania nowych wyzwań.

"Szczęsny nie ma zamiaru opuszczać Juve, z pucharami czy bez" – poinformowała "La Gazzetta dello Sport".

Włoski dziennik zaznaczył, że 33-latek jest jedną z kluczowych postaci w szatni zespołu prowadzonego przez trenera Massimiliano Allegriego, a szkoleniowiec od swojego powrotu do Turynu w 2021 roku blokuje wszelkie rozważania dotyczące sprzedaży doświadczonego golkipera. Szczęsny ma pełne zaufanie, komfortowe warunki do gry na wysokim poziomie i również nie jest zainteresowany zmianą otoczenia.

Ostatnio o możliwość sprowadzenia Polaka do Premier League pytał dyrektor sportowy Tottenhamu Hotspur. Paratici dobrze zna jego możliwości z czasów wspólnej pracy w Juventusie.

"Usłyszał suche 'nie' od bramkarza na otwarciu negocjacji" – ujawniła "La Gazzetta dello Sport", dodając, że bardziej prawdopodobne są jego przenosiny do MLS przed zakończeniem kariery.

Szczęsny przed transferem na Półwysep Apeniński spędził już wiele lat w Wielkiej Brytanii. To właśnie w Londynie rozpoczynał profesjonalną grę w piłkę, występując w barwach Arsenalu, czyli największego rywala Tottenhamu.