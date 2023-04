Szczęsny opuścił boisko we łzach

Największy wygrany reprezentacji Polski na katarskim mundialu wyszedł w pierwszym składzie turyńskiego zespołu walczącego o najlepszą czwórkę rozgrywek. Tym razem jednak nie dane mu było zostać bohaterem.

Pod koniec pierwszej połowy spotkania na Allianz Stadium Szczęsny zaczął odczuwać dyskomfort, który nie pozwalał mu już na kontynuowanie gry. O zmianę poprosił, krzycząc w kierunku ławki w dramatycznych okolicznościach, jego klubowy kolega Manuel Locatelli.

Sytuacja wyglądała na poważną.

Źródło: Getty Images Manuel Locatelli wzywał pomoc dla Wojciecha Szczęsnego

Nasz bramkarz z murawy został zdjęty w 44. minucie, zmieniony przez Mattię Perina. Jak poinformowała telewizja DAZN, powodem przedwczesnego ukończenia rywalizacji miał być nagły ból w klatce piersiowej.

Źródło: Getty Images W 44. minucie Wojciecha Szczęsnego zastąpił Mattia Perin

Gdy Szczęsny już przekroczył linię boczną i zmierzał do szatni, nie był w stanie przezwyciężyć łez. Polaka pożegnała burza oklasków unosząca się nad całym stadionem.

Do przerwy Juventus remisował ze Sportingiem 0:0.