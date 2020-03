Szczęsny został sam w Turynie. "Rodzina wróciła do Polski, nie jest lekko"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Szef włoskiej piłki gotowy zakończyć sezon w sierpniu. "Łatwo się nie poddaję" Rozgrywki mogą... czytaj dalej » Piłkarze Juventusu zostali poddani kwarantannie, albowiem zakażony koronawirusem był obrońca Daniele Rugani. Do niego dołączyli później Blaise Matuidi i Paulo Dybala. Teraz zawodnicy mogą opuszczać domy, ale nie ma mowy, by czynili to w innym celu niż zakupy niezbędne do codziennego funkcjonowania. Wszyscy trenują indywidualnie, na ten moment nie wiadomo, kiedy zespół wznowi treningi w grupie.

- Kontaktujemy się z kolegami. Na szczęście wszyscy radzą sobie dobrze i nie przejawiają żadnych symptomów choroby. Oczywiście chcemy, by oni (trójka zakażonych - red.) czym prędzej doszli do siebie, byśmy mogli wznowić treningi w grupie. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to przez ten cały czas byłem spokojny, nie miałem negatywnych myśli. Przecież tak czy inaczej i tak byłbym zamknięty w domu, więc wiele by się nie zmieniło – stwierdził Szczęsny w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Rodzina wróciła do Polski

Nie wiadomo, kiedy powróci Serie A. Prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej (FIGC) Gabriele Gravina ma nadzieję, że uda się dokończyć rozgrywki nawet w sierpniu. Jednak koronawirus zbiera we Włoszech największe żniwo w Europie i niewykluczone, że rywalizacja nie zostanie wznowiona w najbliższych miesiącach.

- Trochę się nudzę, bo minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia kwarantanny. Zostałem sam, bo moja rodzina wróciła do Polski. Jednak radzę sobie, żyję spokojnie, dużo śpię i staram się relaksować, ale też każdego dnia trenuję, żeby być gotowym, gdy rozgrywki powrócą – przyznał etatowy reprezentant Polski.

Poświęcenie może ocalić niejedno życie

Powrotu na stadiony nie mogą się doczekać również kibice, ale zdaniem Szczęsnego, obecnie nie ma nic gorszego niż pośpiech i narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo.

- Chciałbym powiedzieć, że przepisy muszą być respektowane, bo im bardziej są przestrzegane, tym szybciej zobaczymy się na murawie. Nasze poświęcenie może ocalić życie wielu ludzi. Wszyscy zostańmy w domach – zaapelował Polak.

Do tej pory Juventus rozegrał 26 spotkań w Serie A i prowadzi w tabeli z dorobkiem 63 punktów. Jeden mniej ma Lazio Rzym. Natomiast trzeci Inter Mediolan, który ma na koncie rozegrany mecz mniej, traci do Starej Damy już dziewięć punktów.