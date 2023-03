Selekcjoner wskazał największy pozytyw meczu z Albanią Polacy po trudnym... czytaj dalej » Po porażce 1:3 w Pradze trener Fernando Santos zapowiadał zmiany i dotrzymał słowa. W porównaniu z wyjściową jedenastką z piątku w podstawowym składzie w starciu z Albanią wystąpili Bartosz Salamon, Karol Świderski, Nicola Zalewski i Jakub Kamiński. Największą niespodzianką było jednak ustawienie z trójką środkowych obrońców i wahadłowymi.

Szczęsny: połowa planu została wykonana

- Jeśli organizacja gry jest dobra, to liczba środkowych obrońców nie robi różnicy. Czasami środkowy pomocnik może zejść i grać jako jeden z trzech obrońców, czasami może zejść przy rozegraniu piłki - analizował po meczu Szczęsny, który w poniedziałek bronił bardzo pewnie. Kilka razy uratował nasz zespół przed utratą bramki.

Podsumowując pierwszy tydzień z nowym selekcjonerem, wracał myślami do starcia z Czechami.

- Pierwszy mecz mógł w głowach i sercach naszych kibiców sprawić, że mieli wątpliwości. Ale nie zagraliśmy go tak, jak trener by od nas wymagał, więc odpowiedzialność była nasza za ten mecz. Plan minimum był sześć punktów, więc połowa tego planu została wykonana. Pierwsze wrażenia po tym tygodniu są bardzo pozytywne - stwierdził.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Szczęsny nie dał się pokonać Albańczykom ani razu

Na pytanie, jakie były największe różnice pomiędzy meczem w Pradze, a tym z Albańczykami, Szczęsny odparł:

- Dużo większa odwaga do gry w piłkę i dużo więcej walki. To jest taka rzecz, której mi najbardziej zabrakło. Oglądając odprawę pomeczową i parę fragmentów, które nam trener pokazał, to było trochę wstyd. Wyglądało dużo gorzej na odprawie niż miałem wrażenie z boiska, a dzisiaj organizacja gry była lepsza, lepiej wykonywaliśmy zadania, byliśmy dużo bardziej otwarci w momencie, kiedy utrzymywaliśmy się przy piłce. W Pradze trochę sami sobie tę grę komplikowaliśmy. Graliśmy bardzo wąsko mając piłkę, a bardzo szeroko nie mając piłki, czyli zupełnie na odwrót do tego, co powinno się robić.

Pochwalił też polskich fanów, którzy wypełnili trybuny Stadionu Narodowego. - W Pradze też dużo było naszych kibiców, którzy pomagali, tylko dzisiaj my też potrafiliśmy sobie pomóc, a w Pradze tylko przeszkadzaliśmy - podsumował Szczęsny.

Oglądasz Wideo: tvn24 Szczęsny po meczu z Albanią

Eliminacje Euro 2024. Tabela grupy E # Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Gole Punkty 1. Czechy 2 1 1 0 3-1 4 2. Polska 2 1 0 1 2-3 3 3. Mołdawia 2 0 2 0 1-1 2 4. Wyspy Owcze 1 0 1 0 1-1 1 5. Albania 1 0 0 1 0-1 0

Polska - Albania 1:0 (1:0)

Karol Świderski (41)



Żółte kartki: Polska - Karol Linetty, Bartosz Salamon. Albania - Elseid Hysaj, Qazim Laci.

Sędzia: Slavko Vinczić (Słowenia). Widzów: 56 227.



Polska: Wojciech Szczęsny - Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior - Nicola Zalewski (68. Michał Skóraś), Karol Linetty (77. Damian Szymański), Piotr Zieliński, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski, Karol Świderski (89. Sebastian Szymański).



Albania: Thomas Strakosha - Ivan Balliu, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Elseid Hysaj - Ylber Ramadani, Klaus Gjasula (88. Qazim Laci), Kristjan Asllani (76. Nedim Bajrami), Jasir Asani (70. Anis Mehmeti) - Myrto Uzuni, Sokol Cikalleshi (76. Taulant Seferi).