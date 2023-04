Szczęsny jasno o swojej przyszłości klubowej. Widzi się tylko w jednym miejscu

Juventus po odjęciu 15 punktów w tabeli za nieprawidłowości finansowe znacznie oddalił się od miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów. Bardzo skomplikowało to plany włoskiej drużyny, która może być zmuszona do pożegnania kilku najlepiej zarabiających zawodników. Wątpliwości dotyczą między innymi Szczęsnego związanego umową w Turynie tylko do połowy 2024 roku, ale sam zainteresowany uspokoił kibiców.

Szczęsny: nie widzę siebie w innym klubie

Polak został spytany o swoją sytuację kontraktową po sobotnim spotkaniu z Hellasem, które Juventus wygrał 1:0 po golu Moise Keana.

- Nie martwię się tym. Jestem skupiony wyłącznie na boisku. Nie widzę siebie w innym klubie. Tutaj jestem szczęśliwy. Bycie w Juventusie sprawia, że jestem zmotywowany i nie sądzę, bym zagrał jeszcze w innej wielkiej drużynie - stwierdził polski bramkarz w wywiadzie dla telewizji Sky.

Turyńczycy w tym sezonie ligowym odnieśli 18 zwycięstw w 28 kolejkach. Więcej na swoim koncie ma tylko pewnie zmierzające po mistrzostwo Włoch Napoli. Stara Dama plasuje się jednak dopiero na siódmym miejscu w tabeli, poza strefą europejskich pucharów.

- W kwietniu czekają nas wielkie wyzwania i postaramy się, by przyniosły nam dużą satysfakcję. Skupiamy się na każdym następnym meczu. To było ważne zwycięstwo, by poprawić naszą sytuację w tabeli. Teraz mamy przed sobą Puchar Włoch, potem Ligę Europy. Musimy przygotowywać się do tych wyzwań po kolei, by wygrać je wszystkie - zaznaczył Szczęsny.