Szczęsny niezrażony po ostatniej wpadce. "Rola bramkarza się zmienia"

Juventus przygotowuje się do nowego sezonu, biorąc udział w turnieju International Champions Cup w Azji. W niedzielę w Singapurze mistrzowie Włoch przegrali 2:3 z Tottenhamem Hotspur.

Gola na wagę zwycięstwa Anglików prawie z połowy boiska strzelił w ostatniej minucie Harry Kane, czym kompletnie zaskoczył Szczęsnego.

Szczęsny pokonany prawie z połowy boiska. Porażka Juventusu w doliczonym czasie Zaczynała się 93.... czytaj dalej » W nadchodzących rozgrywkach polski bramkarz będzie musiał częściej wychodzić z bramki, bo Sarri chce, aby jego defensorzy ustawiali linię wysoko przed swoim polem karnym. Na Szczęsnym wymusi to zwrócenie szczególnej uwagi na piłki posyłane za plecy obrońców.

Szczęsny zadowolony z transferów

- Wysoka linia zmienia także rolę bramkarza, bo musisz pomagać drużynie przy dalekich zagraniach rywali. Cały czas szukamy odpowiedniej równowagi, ale pracujemy nad tym - przyznał Szczęsny na konferencji prasowej przed kolejnym meczem w ICC przeciwko Interowi w Nankinie.

- Jest tutaj bardzo gorąco, ale to piękne miasto z mnóstwem kibiców. Spróbujemy odwdzięczyć się im odpowiednim widowiskiem - dodał.

Przed Juventusem ciekawy sezon. Turyńczycy nie tylko mają nowego szkoleniowca, ale sprowadzili kilku bardzo dobrych zawodników, których Sarri musi teraz wkomponować w drużynę. Jednym z kupionych piłkarzy jest 19-letni holenderski obrońca Matthijs De Ligt. Szczęsny będzie z nim zapewne współpracować w linii defensywy. Do zespołu wrócił też doświadczony golkiper Gianluigi Buffon.

- Cieszę się, że jest z nami. Wiemy, jak ważna dla naszego klubu jest to postać. Przez dwa lata wypracowaliśmy świetnie relacje. Dla mnie to doskonały ruch. Z kolei De Ligt to dobry zawodnik i spróbujemy mu pomóc. Jestem pewny, że czeka go wspaniała przyszłość w Juventusie - stwierdził Szczęsny.