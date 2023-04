Szczęsny pod wrażeniem występu zmiennika. "Perin zawodnikiem meczu"

Szczęsny przekazał informacje o stanie zdrowia. "Bałem się" Był ból w klatce... czytaj dalej » W czwartkowy wieczór Szczęsny wyszedł w pierwszym składzie Juventusu na mecz z ekipą z Lizbony. Kilka minut przed przerwą, gdy piłka wyszła poza boisko, reprezentant Polski nagle złapał się za klatkę piersiową. Jego partnerzy z zespołu natychmiast zasygnalizowali konieczność przeprowadzenia zmiany.

Kluczowe parady Perina w końcówce

Bramkarza Biało-Czerwonych zastąpił Perin, który w roli zmiennika spisał się znakomicie. Już w 47. minucie obronił groźny strzał Pedro Goncalvesa, ale pełnię swoich możliwości pokazał w samej końcówce.

W doliczonym czasie gry najpierw instynktownie powstrzymał uderzenie Goncalvesa z trzech metrów, a chwilę później równie efektownie zatrzymał dobitkę Hectora Bellerina, tym samym ratując zwycięstwo turyńczykom.



What a save Perin!!!





Szczęsny ucałował Perina

Tuż po spotkaniu profll DAZN Italia na Twitterze opublikował wiele mówiące zdjęcie. Widać na nim Szczęsnego całującego wychowanka Genoi i gratulującego mu świetnego występu.

- Perin zawodnikiem meczu - takimi słowami zwrócił się do włoskiego bramkarza.



Parola di Tek #Szczesny che rassicura tutti ed elogia il compagno





Podobną fotografię - ale z podpisem "więcej niż koledzy z drużyny" - zamieszczono także na oficjalnym koncie Juventusu.



More than just teammates





Jeszcze w trakcie spotkania w mediach pojawiały się informacje, że Szczęsny miał palpitację serca. Sam zainteresowany niedługo po meczu uspokoił kibiców, zaznaczając, że przeprowadzone badania nie wykazały niczego alarmującego.

- Było trochę obaw, ale zrobiliśmy kontrolę i wszystko jest w porządku - powiedział sam zainteresowany.

Ćwierćfinałowe spotkanie w Turynie zakończyło się wygraną Juventusu 1:0. Rewanż w Lizbonie odbędzie się w czwartek 20 kwietnia. Początek starcia o 21.00.