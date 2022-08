Kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Opuścił boisko na noszach

Była 41. minuta, gdy Szczęsny wyskoczył do piłki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Gdy lądował, źle stanął i od razu złapał się za prawą nogę, która wcześniej wygięła się w nienaturalny sposób. Wszystko wskazuje na to, że doznał urazu stawu skokowego.

Polak był opatrywany przez sztab medyczny Juventusu. Widać było, że towarzyszy mu ogromny ból. Został zniesiony na noszach. Zastąpił go Mattia Perin. Stara Dama w tym momencie prowadziła 1:0 po golu Dusana Vlahovicia. Arkadiusz Milik rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

Wojciech Szczęsny opuścił boisko z urazem...



Mamy nadzieję, że nie będzie to poważna kontuzja. #włoskarobotapic.twitter.com/qyVdxTyJmQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2022

Wcześniej też miał kontuzję

Reuters: Pogba zapłacił 100 tysięcy euro zorganizowanej grupie przestępczej Piłkarski mistrz... czytaj dalej » Dla Szczęsnego to już drugi uraz w obecnym sezonie. Na początku sierpnia, podczas sparingowego meczu z Atletico Madryt, poczuł dyskomfort w lewej nodze. Jak się okazało, miał uszkodzony mięsień przywodziciela i pauzował przez kilkanaście dni. Z tego powodu opuścił wcześniejsze mecze ligowe z Sassuolo i Sampdorią.

Zastępujący go Perin zebrał bardzo dobre recenzje. Mimo wszystko Polak powrócił do pierwszego składu od razu, gdy był gotowy do gry. Miało to miejsce w ostatnią sobotę w spotkaniu z AS Romą (1:1).

Szczęsny trafił do Juventusu z Arsenalu latem 2017 roku. Od kilku lat regularnie jest uznawany za czołowego bramkarza Serie A.