Szczęsny naderwał mięsień. Może zapomnieć o pierwszych meczach Serie A

"Z powodu dyskomfortu, jaki odczuwał pod koniec pierwszej połowy spotkania z Atletico Madryt Wojciech Szczęsny dziś rano przeszedł badania. Wykazały one lekkie naderwanie mięśnia lewego uda. Powrót do występów w meczach zajmie ok. 20 dni" – poinformował klub.



Medical update on @13Szczesny13. — JuventusFC (@juventusfcen) August 8, 2022

W meczu z Atletico Szczęsny należał do najlepszych na boisku i obronił rzut karny. Murawę opuścił po pierwszych 45 minutach, przy stanie 0:2. Później jego koledzy nie zdołali odrobić strat i dostali kolejne dwa gole. Polaka w drugiej połowie zastępował Mattia Perin, który teraz zagości w bramce Starej Damy na dłużej.

Wspomniana 20-dniowa przerwa oznacza, że Szczęsny nie będzie mógł zagrać w pierwszych meczach rozpoczynającego się w sobotę sezonu Serie A. Bramkarz na pewno opuści spotkania: z Sassuolo 15 sierpnia, Sampdorią Genua 22 sierpnia i być może z Romą 27 sierpnia.

Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od początku sezonu 2017/18. W barwach tego zespołu rozegrał ponad 170 spotkań. Jest trzykrotnym mistrzem Italii, zdobywcą czterech Pucharów i dwóch Superpucharów Włoch.

Ostatnie dwa sezony były jednak dla turyńskiego klubu nieudane, zarówno w Serie A, jak i w europejskich pucharach. Obecny ma być zdecydowanie lepszy, a w powrocie na szczyt mają pomóc pozyskani za darmo: pomocnik Paul Pogba, skrzydłowy Angel Di Maria i kupiony za 40 milionów euro obrońca Bremer.