Szczęsny zajmie się Ramseyem w Juventusie. "Ja pomogę mu, a on nam pomoże zdobywać trofea"

Obaj panowie to nie tylko rówieśnicy, ale też dobrzy koledzy z Emirates Stadium. W północnym Londynie grali wspólnie od 2008 do 2015 roku, później Szczęsny spędził dwa sezony na wypożyczeniu w AS Roma, po czym w 2017 roku związał się stałą umową z klubem ze stolicy Piemontu. W lutym Walijczyk poszedł w ślady Polaka i złożył podpis pod kontraktem, na mocy którego w lipcu jako wolny zawodnik wzmocni Juve.

28-letni wychowanek Cardiff City jest już w Turynie, przyjechał tam wyleczyć kontuzję ścięgna podkolanowego, której doznał na początku maja i która wykluczyła go z gry do końca obecnego sezonu. Mógł więc przy okazji spotkać się i porozmawiać ze Szczęsnym.

- Aaron przyjechał do nas na rehabilitację, bo mamy najlepszych fizjoterapeutów na świecie. Zabrałem go na kolację jednego wieczoru i porozmawialiśmy. Będzie dla nas sporym wzmocnieniem. Jest świetnym człowiekiem i świetnym pomocnikiem, który zapewnia wiele bramek i wiele asyst - 42-krotny reprezentant Biało-Czerwonych komplementował nowego-starego kolegę klubowego.

Przedzwonił i posłuchał

Szczęsny zdradził także kilka szczegółów dotyczących przyjścia Ramsea do Starej Damy. Jak się okazało, ma w tym także swój udział.

- Gdy tylko jest zdrowy, to należy do najlepszych na swojej pozycji. Pomoże nam w realizacji celów i zdobywaniu trofeów, niezależnie od tego, na jakiej pozycji będzie grał. Rozmawialiśmy ze sobą kilka razy przed tym, jak trafił do Juventusu, prosił mnie o radę. Powiedziałem mu, że jeżeli Juventus się do niego zgłosi, to może się tylko zgodzić. Wygląda na to, że mnie posłuchał - śmiał się 28-letni Polak.