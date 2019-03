Wojciech Szczęsny goni Jerzego Dudka w Lidze Mistrzów

Reprezentanci Polski coraz śmielej zapisują się na kartach Ligi Mistrzów. Wojciech Szczęsny jest czwartym Polakiem, który przekroczył barierę 40 spotkań w tych rozgrywkach. Niedościgniony jest Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium wybiegał - jak na razie - aż 79 razy na boiska Champions League. Warto przypomnieć, że w finale z sezonu 2012/2013 zagrał w ekipie BVB przeciwko Bawarczykom. W najbliższym meczu z Liverpoolem zagra po raz 80.

Drugie miejsce na liście zajmuje Jerzy Dudek. Bramkarz, który zasłynął znakomitym występem w finale z 2005 roku przeciwko Milanowi, grał w Liverpoolu, a następnie Realu Madryt, łącznie 47 razy. Zaledwie dwa razy mniej w elitarnych rozgrywkach wystąpił Łukasz Piszczek (45), reprezentując barwy klubu z Signal Iduna Park.

Grający obecnie w Juventusie Sczęsny, 42 występy zgromadził w barwach Bianconerich, AS Roma oraz Arsenalu.

Rekordzista Giorgio Chiellini

Wtorkowy mecz rewanżowy w 1/8 finału Ligi Mistrzów był dla Giorgio Chielliniego pięćsetnym w barwach Starej Damy we wszystkich rozgrywkach. Tym samym środkowy włoski środkowy obrońca został dopiero piątym piłkarzem Juve, którego licznik przekroczył tę liczbę. Wcześniej ta sztuka udała się: Alessandro Del Piero, Gianluigiemu Buffonowi, Gaetano Scirei oraz Giuseppe Furino.