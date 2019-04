Polski napastnik przeciwko Chievo popisał się kapitalnym strzałem z dystansu. W 64. minucie po podaniu Piotra Zielińskiego umieścił piłkę tuż przy słupku. Napoli zwyciężyło w niedzielę 3:1.

"Milik zdobył w tym sezonie sześć bramek po strzałach zza pola karnego. Najwięcej w całej Serie A" - wyliczył serwis statystyczny Opta.

6 - Arkadiusz #Milik has scored six goals from outside the box in the current Serie A season, more than any other player. Range.#ChievoNapoli#SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) 14 kwietnia 2019

Lepszy tylko Koulibaly

Napoli nie zawiodło. Milik przyczynił się do łatwego zwycięstwa Piłkarze Napoli... czytaj dalej » "Potężna lewa noga Milika robi różnicę. Jest najlepszy w lidze" - ocenił serwis tuttonapoli.net, który podkreślił, że snajper Napoli miał zaledwie 14 kontaktów z piłką. Milik dostał notę 7 (w skali od 1 do 10). Lepiej oceniono tylko strzelca dwóch goli Kalidou Koulibaly'ego (nota 7.5).

Według tuttonapoli.net niedzielne trafienie reprezentanta Polski zapewniło mu grę w pierwszym składzie w czwartkowym rewanżu Ligi Europy przeciwko Arsenalowi. W pierwszym meczu w Londynie, przegranym przez Włochów 0:2, napastnik wszedł z ławki rezerwowych.

Z kolei największa gazeta sportowa we Włoszech "La Gazzetta dello Sport" nie rozpisywała się o Miliku. Odnotowała, że Napoli przyczyniło się do spadku Chievo i odłożyło świętowanie tytułu przez Juventus, który najpewniej za tydzień będzie cieszyć się z ósmego scudetto z rzędu.

Słowa Polaka zacytował neapolitański dziennik "Il Mattino". - Nie było łatwo wygrać w Weronie, bo rywale głównie się bronili. Teraz czas na Arsenal. Spodziewam się kompletu kibiców. Wierzymy, że możemy zagrać doskonały mecz i awansować do półfinału - skwitował Milik.