Zagrali tak, że "ogłuszyli Lecha"

Liga Konferencji. Mecz Djurgardens IF – Lech Poznań

Cztery ciosy, pobity Lech. Półfinał bardzo się oddalił Nie tak to miało... czytaj dalej » Według największej włoskiej gazety sportowej klub z Florencji dał "pokaz siły" i zagwarantował sobie półfinał. Przypomniano, że goście nie przegrali żadnego meczu od 12 lutego, a w Poznaniu dosłownie "ogłuszyli Lecha".

"Fiorentina zrobiła wszystko, co trzeba, a nawet więcej" - podsumowuje gazeta.



Wydawane we Florencji "La Nazione" podkreśla w nagłówku, że piłkarzy z tego miasta "poniosło", a półfinał jest coraz bliższy. Mecz nazywa "porywającym".

"Wielki mecz"

Zauważa, że po raz kolejny "włoska drużyna rozegrała na wyjeździe wielki mecz deklasując rywali". W relacji ze stolicy Wielkopolski dziennik odnotowuje, że Fiorentina zdominowała Polaków, którzy do czwartkowego wieczora mieli "obronę prawie nie do pokonania".



"20 kwietnia florentczycy będą mogli podejść do meczu z uzasadnionym spokojem" - zaznaczono.



Wysokie oceny przyznano wszystkim piłkarzom Fiorentiny, którzy "sprawili radość swoim 650 kibicom" w Poznaniu.

Lech Poznań – Fiorentina 1:4 (1:2)

Bramki: 0:1 Arthur Cabral (4), 1:1 Kristoffer Velde (20), 1:2 Nicolas Gonzalez (41-głową), 1:3 Giacomo Bonaventura (58), 1:4 Jonathan Ikone (63).



Lech Poznań: Filip Bednarek – Joel Pereira, Lubomir Satka, Antonio Milic, Pedro Rebocho – Michał Skóraś (75. Adriel Ba Loua), Jesper Karlstroem, Filip Marchwiński, Nika Kwekweskiri (75. Afonso Sousa), Kristoffer Velde – Mikael Ishak (75. Artur Sobiech).

Fiorentina: Pietro Terracciano – Dodo, Nikola Milenkovic, Luca Ranieri, Cristiano Biraghi – Giacomo Bonaventura (50. Gaetano Castrovilli), Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora (85. Antonin Barak) – Nicolas Gonzalez (50. Jonathan Ikone), Arthur Cabral (78. Luka Jovic), Josip Brekalo (85. Riccardo Sottil).