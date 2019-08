Włoskie media: czołowy piłkarz Piasta i polskiej młodzieżówki blisko Lazio

10.07 - W pierwszym spotkaniu 1. rundy kwalfikacji do Ligi Mistrzów BATE Borysów podejmowało Piasta Gliwice.

Komentarze z polskiego Twittera po porażce Piasta Gliwice z BATE i odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów.

25.07 | Rolleroaster w Gliwicach. Piast przegrywał z FC Riga 0:1, by potem prowadzić 3:1. Ostatecznie skończyło się ich wygraną 3:2.

Najlepszy piłkarz ekstraklasy zaprezentowany w Anglii. Rekordowy zarobek Piasta Joel Valencia... czytaj dalej » Nie oznacza to jednak, że w nadchodzącym sezonie Dziczek dostanie szansę w Serie A. Nawet jeśli pomocnik podpisze umowę z klubem ze stolicy Włoch, najpewniej trafi na wypożyczenie do występującej w Serie B Salernitany, która, podobnie jak Lazio, należy do włoskiego biznesmena Claudio Lotito.

Do zespołu z Kampanii wypożyczony jest również Paweł Jaroszyński, którego Genoa pozyskała latem za 4 mln euro z Chievo.

Rozchwytywany przez Włochów

Dziczek jest wychowankiem Piasta Gliwice, dla którego rozegrał 63 mecze, strzelając cztery gole.

Defensywny pomocnik miał duży wkład w wywalczenie przez klub tytułu mistrza Polski w poprzednim sezonie. Piłkarz ma też na swoim koncie 14 meczów w reprezentacji Polski do lat 21. Zainteresowanie nim już wcześniej wyrażały Empoli i Udinese.

SS Lazio poprzedni sezon zakończyło na ósmym miejscu w Serie A. Występy w fazie grupowej Ligi Europy podopieczni Simone Inzaghiego zapewnili sobie triumfem w Pucharze Włoch.