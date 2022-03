Szok i niedowierzanie. Włoskie media o "apokalipsie" mistrzów Europy

W środę (6 października) doszło do starcia gigantów. W półfinale Ligi Narodów reprezentacja Włoch spotkała się z drużyną Hiszpanii.

Sensacja w barażach. Włosi nie pojadą na mundial Tego nikt się nie... czytaj dalej » Włoscy komentatorzy sportowi nie mogą się pogodzić z tym, że w czwartek nastąpiło coś, co tak naprawdę mało kto brał pod uwagę, czyli powtórka sytuacji z listopada 2017 roku, gdy Szwecja wyeliminowała Azzurrich z mistrzostw świata 2018 w Rosji.

"Włoskiej reprezentacji już nie ma"

Po meczu w Palermo podkreśla się, że Włosi - prowadzeni przez trenera Roberto Manciniego - mieli dużo okazji i wszystkie zmarnowali.

"Żegnaj mundialu, żegnajcie mistrzowie Europy i wszystko. To był kolejny mecz, w którym nie potrafiliśmy wygrać" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

"Skończyła się przygoda, włoskiej reprezentacji już nie ma, styl gry Manciniego już nie istnieje" - zaznacza sportowy dziennik i dodaje, że reprezentacji zabrakło "jasności umysłu", a rywale zbudowali mur, którym odpierali wszystkie próby natarcia.

"To nie jest sprawiedliwe, ale Macedonia Północna niczego nie ukradła. To my zgubiliśmy się po drodze" - podsumowuje dziennik.

"Zasługujemy na to, żeby nie być na mundialu". "U nas znowu apokalipsa" - puentują włoscy dziennikarze.

Źródło: Imago/gazzetta.it "La Gazzetta dello Sport" po porażce reprezentacji Włoch

Mistrzowie Europy obejrzą mundial z domu

"Corriere della Sera" zauważa, że ani przez chwilę włoscy piłkarze nie byli niebezpieczni.

"To jest niebywałe" - przyznaje "Corriere dello Sport", po czym przypomina: "11 lipca zeszłego roku świętowaliśmy na ulicach zwycięstwo w niesamowitych mistrzostwach Europy. Osiem miesięcy później te magiczne noce zamieniły się w koszmar".

Polacy poznali rywali w walce o mundial Szwecja będzie... czytaj dalej » "Nie będzie żadnego finału z Portugalią. Italia przegrywa w sposób niesłychany z Macedonią Północną i po raz drugi z rzędu będzie oglądać mundial w domu" - podkreśla dziennik. Kładzie nacisk na to, że to całkowicie nieoczekiwana porażka. Grę piłkarzy opisuje jako zagubioną i "straszliwie słabą".

"To miał być wieczór świętowania, a zamienił się w powtórkę Włochy - Szwecja z 2017 roku. Nawet gorzej, bo w czwartek graliśmy jako mistrzowie Europy" - przypomina dziennik i dodaje, że oglądanie mundialu w domu stało się "przykrym przyzwyczajeniem".

Agencja Ansa odnotowuje, że włoska drużyna "ukarała się 12-letnią nieobecnością na mundialu". Wskazuje, że zespół, który latem zeszłego roku triumfował na Wembley dzięki swej "mistrzowskiej grze i charakterowi" ewidentnie już nie istnieje.

Rozpacz z powodu porażki powoli przemienia się w dyskusję na temat trenera Manciniego, który przyznał po meczu, że rozczarowanie jest tak wielkie, że nie może mówić o swojej przyszłości, a jego pozostanie na stanowisku pozostaje sprawą otwartą.