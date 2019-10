Media: Milik oczekuje sporej podwyżki. Napoli odrzuciło jego propozycję

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

O przedłużeniu umowy Milika z Napoli mówiło się od kilku miesięcy. Lokalny dziennik "Il Mattino" informował, że nastąpi to pod koniec marca. Porozumienia, a przede wszystkim podpisów obu stron, wciąż nie ma.



Milik chciałby więcej zarabiać. Obecny kontrakt, obowiązujący do czerwca 2021, według nieoficjalnych informacji gwarantuje mu 2,5 mln euro rocznej pensji. Reprezentant Polski oczekuje 4,5 mln euro za sezon.

Nie koniec rozmów na linii Milik - Napoli

"La Repubblica" ujawniła, że propozycja Milka nie była nawet rozważana przez Napoli i jej szefa Aurelio De Laurentiisa.



W zeszłym sezonie polski napastnik z 20 golami był najskuteczniejszym piłkarzem ekipy z Neapolu. W obecnym jego pozycja negocjacyjna nie jest tak mocna. Do tej pory wystąpił w zaledwie trzech meczach i nie zdobył jeszcze bramki. Trener Carlo Ancelotti póki co wyżej ceni Driesa Mertensa i sprowadzonego we wrześniu Fernando Llorente.

Wcześniej, po rozpoczęciu ligowych rozgrywek, Milik przez miesiąc musiał leczyć uraz pachwiny.

To nie oznacza końca rozmów. Napoli zamierza kontynuować negocjacje z Milikiem, ale Polak będzie musiał zmniejszyć oczekiwania finansowe.

Po 7. kolejce Serie A Napoli zajmuje 4. miejsce w tabeli. Do prowadzącego Juventusu traci sześć punktów.