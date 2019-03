Włoski futbol oddał hołd pamięci Davide Astoriego. "Na zawsze w naszych sercach"

"Szanowany, wesoły, inteligentny, właściwie zachowujący się chłopak bez zadęcia. NORMALNY chłopak i dlatego na zawsze wyjątkowy!!! #astori" - podkreślił Buffon.



Zmarł podczas snu

Włoski futbol pogrążył się w żałobie 4 marca 2018. Astori zmarł na atak serca podczas snu, na krótko przed ligowym meczem przeciwko Udinese. Środkowy obrońca i kapitan Fiorentiny zostawił partnerkę Francescę i dwuletnią wówczas córkę. W styczniu skończyłby 32 lata.

"Pokazałeś nam drogę… na zawsze zostaniesz z nami” – napisano w niedzielę wieczorem na oficjalnym Twitterze drużyny z Florencji. Klub w innym wpisie podziękował "kibicom, innym drużynom, przyjaciołom i instytucjom za to, że w ciągu ostatnich dni i dziś byli blisko, szczególnie w rok po śmierci Davide Astoriego".



W Rzymie i Mediolanie też pamiętają

Hołd oddała AS Roma, której piłkarzem Astori był podczas wypożyczenia w sezonie 2014/2015. "Davide Astori na zawsze w naszych sercach" - czytamy. W podobnym tonie zatweetował AC Milan, w którym piłkarz zaczynał swoją karierę.



W minionej kolejce Serie A wszystkie mecze były wstrzymywane w 13. minucie, by oddać hołd Astoriemu, który grał z takim numerem na koszulce.